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屏東長治鄉大樓工安意外 27歲男工人自7樓高鷹架墜落重傷昏迷

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣長治鄉崑崙路1處大樓工地今天上午傳出工安意外，27歲蔡姓工人不慎從7樓高的鷹墜落至2樓，重傷送醫急救，因頭部嚴重重創，昏迷指數3，下午由屏東基督教醫院轉送高雄長庚醫院，縣府勞青處通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心調查案情。

屏東縣消防局今天上午10時52分接獲報案，長治鄉崑崙路一處大樓建築工地有墜樓救護案，派遣長治分隊救護車前往，10時58分抵達現場，11時4分回報載送1名男性傷者，意識昏迷，頭部外傷，給予清洗傷口、包紮、固定後，送往屏東基督教醫院急救。

警方初步了解，該工地為大樓建案，已經蓋到10多樓，蔡姓工人從7樓高的鷹架摔落到2樓，同事均表示不知墜落原因，聽到撞擊聲後趕緊去查看並報案；屏東基督教醫院發現蔡姓工人顱內出血、顱骨骨折、後枕部頭皮撕裂傷、以及頸椎、胸椎滑脫、左右臀部擦挫傷等傷勢，昏迷指數3，下午約1時轉送高雄長庚。

縣府勞青處表示，長治鄉工人鷹架摔落工安事件案，縣府通報勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心進行案情調查及釐清，並派職災勞工個案主動服務人員關懷和提供相關個案服務。

屏東縣長治鄉崑崙路1處大樓工地傳出工安意外，27歲蔡姓工人從7樓高的鷹架跌落至2樓，因頭部重創嚴重，昏迷指數3，下午由屏東基督教醫院轉送高雄長庚醫院。記者潘欣中／翻攝
屏東縣長治鄉崑崙路1處大樓工地傳出工安意外，27歲蔡姓工人從7樓高的鷹架跌落至2樓，因頭部重創嚴重，昏迷指數3，下午由屏東基督教醫院轉送高雄長庚醫院。記者潘欣中／翻攝

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