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抓到了！永和砍人案22歲兇嫌為500元行兇 逃7小時落網

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影／抓到了！22歲男子欠人500元永和街頭砍人 逃7小時落網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，鄭男涉嫌持刀攻擊彭男後攔計程車逃逸，躲7小時在今天下午2時於永和區仁愛路落網。警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天上午6時32分獲報，永和區永平路仁愛公園附近發生流血意外，警方迅速趕抵，據了解，鄭男（22歲）積欠彭男（23歲）500元，疑不滿彭男一再追討，雙方起債務糾紛，彭男由友人許男陪同，雙方今天相約在仁愛公園旁談判，談判過程雙方一言不合，鄭涉嫌持折疊刀攻擊彭男。

彭男因背部遭刺傷及左手臂被劃由救護車送往雙和醫院，經治療後已無生命危險，涉嫌逞凶的鄭姓男子行凶後，將折疊刀棄置現場，隨後攔計程車逃逸。永和警方鎖定對象，擴大調閱案發地點周邊監視器，於今天下午2時許在永和區仁愛路巷內查獲鄭男到案。警方詢問後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，彭男（右，穿白衣男）遭鄭男涉嫌持刀砍傷。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，彭男（右，穿白衣男）遭鄭男涉嫌持刀砍傷。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，鄭男涉嫌持刀攻擊彭男後攔計程車逃逸，躲7小時在今天下午2時於永和區仁愛路落網。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，鄭男涉嫌持刀攻擊彭男後攔計程車逃逸，躲7小時在今天下午2時於永和區仁愛路落網。記者王長鼎／翻攝

永和 計程車

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