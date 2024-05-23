影／抓到了！22歲男子欠人500元永和街頭砍人 逃7小時落網

新北市永和區今天清晨驚傳街頭砍人濺血事件，彭姓男子疑與鄭姓男子有債務糾紛，雙方談判不成，鄭男涉嫌持刀攻擊彭男後攔計程車逃逸，躲7小時在今天下午2時於永和區仁愛路落網。警詢後將依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方今天上午6時32分獲報，永和區永平路仁愛公園附近發生流血意外，警方迅速趕抵，據了解，鄭男（22歲）積欠彭男（23歲）500元，疑不滿彭男一再追討，雙方起債務糾紛，彭男由友人許男陪同，雙方今天相約在仁愛公園旁談判，談判過程雙方一言不合，鄭涉嫌持折疊刀攻擊彭男。