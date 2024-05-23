巷口道路取景拍婚紗 南警：已違反道路管理處罰條例

社群網路今PO有對新人穿著婚紗21日下午4時20分大喇喇在台南和緯路5段89巷口道路上停留取景拍照，目擊民眾將影片PO上文，大酸「在人生的十字路口見證別人的愛情」。台南警二分局說，行人在道路上站立足以阻礙交通，已違反道路交通管理處罰條例，可處500元罰鍰。

二分局表示，目前尚無接獲民眾檢舉或報案，今年分局已針對行人違規部分舉發78件。警方提醒，行人應依照號誌及標線行走，並注意周遭人車狀況安全通行路口，切勿於道路任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，以維護自身交通安全。

臉書社群「路上觀察學院」有民眾PO出「在人生的十字路口見證別人的愛情」影片，引發網路熱議。而影片中穿著婚紗男女在和緯路5段89巷口道路上停留取景拍照，妨害1輛車通行，停等約10秒。不少民眾直呼「太誇張」，這對新人大喇喇在巷口道路取景拍照。