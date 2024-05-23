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影／淡水街道成了競速場 兄弟檔到案辯稱：ＢＭＷ改車試性能

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北淡水區吳姓兄弟檔日前各自買了一輛BMW汽車，趁著深夜在淡水街道競速飆行試車，遭民眾檢舉。淡水警方獲報循線通知吳姓兄弟到案說明，兩人異口同聲「試性能」警詢後依公共危險罪嫌送辦；另依道交條例開罰。

據了解，吳姓兄弟檔（21、24歲）各自購買一輛二手BMW汽車，上個月18日晚上9時許，兩人開心開著剛買的愛車，飆行於新北市淡水區新市六路上，震耳欲聾的排氣管聲響劃破寧靜夜空，氣的附近住戶報警協處。

警方獲報循線通知兩人到案說明，吳姓兄弟檔辯稱，兩人剛買二手車想測試車輛性能，才會在新北淡水新市鎮內競速飆行。警詢後依公共危險罪嫌送辦；另交通違規部分，則依違反道路交通管理處罰條例第43條3項製單舉發。

淡水警分局表示，少數駕駛為了尋求速度及刺激感，駕駛改裝汽、機車於淡水淡金路上競速飆車。轟隆隆的排氣管聲響，引起居民強烈反彈。為此，淡水警方聯合環保局、監理站，利用週末晚上執行聯合稽查，過去一年已開罰1486件超過音量標準者。今年1至4月則取締2756件超速違規。

淡水警分局提醒，警方持續與環保局、監理站合作，以實際行動打擊噪音車和危險駕駛行為。呼籲青少年，不要在深夜車聚妨礙安寧，務必遵守交通規則，否則定依法舉發。

新北市淡水區吳姓兄弟檔，日前各自駕駛一輛BMW汽車在淡水街道競速試車，遭警法辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓兄弟檔，日前各自駕駛一輛BMW汽車在淡水街道競速試車，遭警法辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓兄弟檔，日前各自駕駛一輛BMW汽車在淡水街道競速試車，遭警法辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓兄弟檔，日前各自駕駛一輛BMW汽車在淡水街道競速試車，遭警法辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方加強取締改裝噪音車。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水警方加強取締改裝噪音車。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓兄弟檔，日前各自駕駛一輛BMW汽車在淡水街道競速試車，遭警法辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝
新北市淡水區吳姓兄弟檔，日前各自駕駛一輛BMW汽車在淡水街道競速試車，遭警法辦開單舉發。記者曾伯愷／翻攝

兄弟 淡水

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