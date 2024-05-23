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南竿61歲失智男找到了 意識清楚但輕微失溫

中央社／ 連江23日電

馬祖南竿復興村61歲失智男子20日住處附近失聯，連江縣軍警消搜尋4天，今天上午於復興村內尋獲，男子被發現時意識清楚但呈現輕微失溫狀態。

連江縣警察局長蕭欽杰對中央社記者說，今天上午11時許，於面對縣立醫院醫師宿舍左邊小路上方步行約200公尺處尋獲男子，隨即移交消防救護，後由救護車將男子送至連江縣立醫院急救與後續觀察。

61歲男子20日下午於馬祖南竿復興村住家附近失聯，他妻子下午2時返家發現不見丈夫蹤影，於18時50分前往南竿警察所報案。警消獲報後隨即於展開搜索，並調閱附近監視器，搜尋男子行蹤。由於男子住家附近有多處廢棄碉堡、軍營，軍方亦派出30兵力，於昨天下午起協助搜尋。

民眾失聯，也成為今天上午連江縣議會定期大會上府會攻防焦點。連江縣議員曹丞君質詢時直指，縣內監視器數量與妥善率均有改善空間，且未進行數位化，一旦遇到民眾失聯或是事故，仍須仰賴警員人工逐一查看，效率不彰。

連江縣長王忠銘回應，監視器是重要基礎設施，去年起至少投入700萬元經費修繕，目前妥善率為98%。縣府目前正向數位發展部爭取預算，希望比照桃園市，於全縣設置數位化監視系統。

失聯 監視器 馬祖

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