影／高雄竊賊歪腦筋動警車頭上 未料警已聽到「來賓提示音」

鍾姓男子前天深夜10時許，在左營警分局啟文派出所鬼鬼祟祟，竟趁警方不注意，打開派出所前臨停的警備車車門，適值班男警員薛智維聽到圍牆來賓提示音，向門外探查，發現鍾男犯行後喝斥，鍾隨即關上警車門，裝作若無其事，後因情緒不穩，被強制送醫。

左營警分局啟文所警員薛智維前天深夜10時許，擔服值班勤務時聽到圍牆來賓提示音，經向門外檢視，發現鍾姓男子（63歲）在派出所門口，擅自開啟當時臨停於門前移交裝備、未插鑰匙的警備車車門，立即上前喝斥。

鍾見到警方，佯裝若無無事，關上警車車門後，企圖離去，薛警一把將他揪進派出所內，調查鍾偷開警車的原因。

未料，鍾進入警車後態度丕變，說詞反覆，情緒不穩，警方通知鍾的家屬到場協助，仍無法順利安撫他的情緒，經徵得家屬同意、警方全程陪同下，將鍾男強制送醫。