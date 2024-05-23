影／高雄竊賊歪腦筋動警車頭上 未料警已聽到「來賓提示音」
鍾姓男子前天深夜10時許，在左營警分局啟文派出所鬼鬼祟祟，竟趁警方不注意，打開派出所前臨停的警備車車門，適值班男警員薛智維聽到圍牆來賓提示音，向門外探查，發現鍾男犯行後喝斥，鍾隨即關上警車門，裝作若無其事，後因情緒不穩，被強制送醫。
左營警分局啟文所警員薛智維前天深夜10時許，擔服值班勤務時聽到圍牆來賓提示音，經向門外檢視，發現鍾姓男子（63歲）在派出所門口，擅自開啟當時臨停於門前移交裝備、未插鑰匙的警備車車門，立即上前喝斥。
鍾見到警方，佯裝若無無事，關上警車車門後，企圖離去，薛警一把將他揪進派出所內，調查鍾偷開警車的原因。
未料，鍾進入警車後態度丕變，說詞反覆，情緒不穩，警方通知鍾的家屬到場協助，仍無法順利安撫他的情緒，經徵得家屬同意、警方全程陪同下，將鍾男強制送醫。
警方表示，民眾擅開警車車門，恐違反社會秩序維護法第85條第1項「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰或其他相關刑法法令，警方將俟鍾男出院後再通知到案說明，依法究辦。
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