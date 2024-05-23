竹市示範公墓24碑遭噴紅漆 涉案男20日再潑機油被逮

新竹市示範公墓24個墓碑日前遭人用紅漆噴上X，事隔多日竟又遭潑灑機油；警方獲報循線逮捕涉案男子，對於為何犯案卻無法說清楚，訊後將他依毀損等罪嫌送辦。

新竹市示範公墓24個墓碑6日上午被發現遭人用紅漆噴上X，新竹殯葬管理所人員立即用松香水清除、報警處理；20日時同一處墓碑又再遭不名人士潑灑機油蓄意破壞。

新竹市警察局第一分局今天發布新聞稿表示，經調閱公墓周遭10處監視器分析比對，發現1名可疑男子多次進入公墓，之後騎乘機車離去，警方循線追人。

警方多日追查，掌握53歲陳姓男子涉有重嫌，經向新竹地方法院聲請搜索票獲准後，昨天上午將陳男逮捕到案，員警從陳男機車置物箱內查獲犯罪用噴漆1罐、液態硃砂1瓶及犯案時穿著衣物等。

警方指出，陳男偵訊時坦承對墓碑噴漆與潑灑機油，至於犯案動機卻無法解釋清楚，警方訊後將其依毀損罪嫌、公然侮辱墳墓罪嫌移送新竹地檢署偵辦。