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5小時速逮逃犯！新北鷹眼小隊再建功 隊長石春吉：連水都捨不得喝

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

殺人未遂犯簡男這個月19日趁就醫從基隆脫逃，4天來基隆、北市警方接力追緝，始終逮不到簡男，昨下午新北警接手追緝5小時後，迅速在新北新莊一處人力派遣公司，逮捕正要外出的簡男。新北警方表示，這次鷹眼小隊功不可沒，才能迅速破逮逃犯。

新北市警察局鷹眼小隊長石春吉表示，這次事件造成全國北北基家長人心惶惶，甚至警方的家人都不敢讓孩子自己走路上課。石說，這是事件在廖局長指示下甲級動員，出動林口、三重、新莊3個分局鷹眼隊調閱人才，集中火力全力調閱攻擊。

石隊長說明，這個案子讓北北基警追查痛苦，主因是簡男無理頭的行為、走向、方式較難預判，必須透過調閱畫面，一看再看分析簡男走路樣態、姿勢才能確定。這就如同在吵雜的環境下，要聽到想聽到的聲音一樣，這次也是在茫茫人海中反覆察看畫面，想辦法鎖定簡男，最後在鷹眼團隊努力下完成任務。

石隊長說，其實簡男脫逃過程有變裝，但儘管簡再怎麼變裝（戴帽子、眼鏡、口罩），人走路模式是不會改變的。再來簡的樣貌以及男生的走路方式跟女生的走法也不一樣；又或許時常發現，警方公布的嫌犯查緝照片與犯嫌本人有差異。

現場本人跟照片差異度，有時更會高達30%到40%，如果犯嫌照片是6、7、8年前舊照，那差異性就會更大。但這些對鷹眼小隊來說並不是偵辦難度，反而時間才是問題。

石春吉說，自己調閱監視器辦案15年，其實每個案件調閱攻擊方式的角度也不一樣，有些案件需要證據多，但這次案件比的是時間。只要簡休息10分鐘，那鷹眼小隊就賺到10分鐘，再透過電腦畫面、現場勘查無縫接軌，才能預判簡男下一步去哪？為了迅速破案，調閱過程一分鐘都不願浪費，專案小組連水都捨不得喝，連晚餐也不敢吃。

最後，石隊長感謝團隊不眠休的付出努力，也希望市民朋友持續支持新北警借調民間監視器畫面，他以這次事件為例，這次就是新莊、板橋地區民眾借警方調看監視器，才能夠迅速破案，算是北北基警民合作大成功。

簡男5月20日下午1時許，現身在新北新莊區建國一路上。記者曾伯愷／翻攝
簡男5月20日下午1時許，現身在新北新莊區建國一路上。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，現身新北板橋。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，現身新北板橋。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，現身新北板橋。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，現身新北板橋。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，20日上午從板橋搭公車到新莊地藏庵拜拜。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，20日上午從板橋搭公車到新莊地藏庵拜拜。記者曾伯愷／翻攝
新北市警察局鷹眼小隊隊長石春吉說明，調閱監視器畫面追嫌過程。記者曾伯愷／翻攝
新北市警察局鷹眼小隊隊長石春吉說明，調閱監視器畫面追嫌過程。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，昨天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／攝影
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，昨天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／攝影
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，20日上午從板橋搭公車到新莊地藏庵拜拜。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，20日上午從板橋搭公車到新莊地藏庵拜拜。記者曾伯愷／翻攝

監視器

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