怪男捷運站內重複點打火機 怒視女性旅客引恐慌

有網友在Threads發文，指出昨21時在忠孝敦化站發現「點火怪男」，會不斷重複點打火機，站在乘客旁邊低頭怒瞪，引起旅客恐慌。北市捷運警察隊今表示，怪異男子手持打火機未點燃，上前詢問聲稱要到出口抽菸，由於該男子疑似精神狀況不佳，員警陪同送出站，後續加強巡邏。

網友henyiu表示，昨晚在忠孝敦化站發現精神狀態怪異的男子，原本猶豫是否搭乘下班車，列車進站時怪男沒上車，直到關門警示聲響起才進入車廂。自己則在隔壁車廂盯著對方，果然如同Line群組內描述的一樣，會一直重複點打火機，但打火機沒有火，只有「噠噠噠」的聲音，相當嚇人。

henyiu描述車廂內狀況，由於周遭民眾陸續發現異狀，默默移動至其他車廂，但怪男前方的女子因低頭滑手機未注意，當時主動前去提醒「離他遠一點」，怪男仍持續點打火機，距離近到幾乎碰到女子衣角，所以趕緊拉她往旁邊車廂移動，怪男就低頭怒瞪，同時朝同個方向移動。

henyiu說，因為車廂太多人，找到緊急通話按鈕列車也已經到忠孝復興站，怪男就跟著人群下車，自己到了忠孝新生站後，才趕緊通報站務人員。

北市捷運警察隊表示，昨晚接獲民眾反映「有男子手持打火機」後，立即前往處理，並於詢問處旁手扶梯發現該名行為怪異男子，雖手持打火機但未點燃。該男子表示要到出口抽煙，所以將打火機拿在手上，員警告誡不得於站內點燃打火機與抽菸，後續因男子疑似精神狀況不佳，員警陪男子出站，並加強巡邏守望勤務。