快訊

北市士林區停電影響逾1萬戶！故宮也停「一片漆黑」

中捷砍人「醫專生」心智正常！凌晨收押進看守所...情緒大配合度低

基隆殺人未遂逃犯假名應徵臨時工「卻誤寫本名」...老闆嚇壞報警

怪男捷運站內重複點打火機 怒視女性旅客引恐慌

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導

有網友在Threads發文，指出昨21時在忠孝敦化站發現「點火怪男」，會不斷重複點打火機，站在乘客旁邊低頭怒瞪，引起旅客恐慌。北市捷運警察隊今表示，怪異男子手持打火機未點燃，上前詢問聲稱要到出口抽菸，由於該男子疑似精神狀況不佳，員警陪同送出站，後續加強巡邏。

網友henyiu表示，昨晚在忠孝敦化站發現精神狀態怪異的男子，原本猶豫是否搭乘下班車，列車進站時怪男沒上車，直到關門警示聲響起才進入車廂。自己則在隔壁車廂盯著對方，果然如同Line群組內描述的一樣，會一直重複點打火機，但打火機沒有火，只有「噠噠噠」的聲音，相當嚇人。

henyiu描述車廂內狀況，由於周遭民眾陸續發現異狀，默默移動至其他車廂，但怪男前方的女子因低頭滑手機未注意，當時主動前去提醒「離他遠一點」，怪男仍持續點打火機，距離近到幾乎碰到女子衣角，所以趕緊拉她往旁邊車廂移動，怪男就低頭怒瞪，同時朝同個方向移動。

henyiu說，因為車廂太多人，找到緊急通話按鈕列車也已經到忠孝復興站，怪男就跟著人群下車，自己到了忠孝新生站後，才趕緊通報站務人員。

北市捷運警察隊表示，昨晚接獲民眾反映「有男子手持打火機」後，立即前往處理，並於詢問處旁手扶梯發現該名行為怪異男子，雖手持打火機但未點燃。該男子表示要到出口抽煙，所以將打火機拿在手上，員警告誡不得於站內點燃打火機與抽菸，後續因男子疑似精神狀況不佳，員警陪男子出站，並加強巡邏守望勤務。

捷警隊提醒，民眾搭乘捷運不得攜易燃物品，旅客行為如影響行車或他人安全，可依大眾捷運法處1萬元至100萬元以下罰鍰，台北捷運得拒絕運送外，更可能觸犯社會秩序維護法或公共危險罪等罪責。

有網友在社群平台發文，描述自己在捷運站碰到手持打火機的怪異男子。圖／翻攝Threads網友henyiu貼文
有網友在社群平台發文，描述自己在捷運站碰到手持打火機的怪異男子。圖／翻攝Threads網友henyiu貼文

捷運 車廂

延伸閱讀

疑玩火釀禍？高雄千坪賣場竄黑煙火舌 消防：有待鑑定

疑無力還貸...男不滿野馬GT遭拖走持槍搶車 今竟淋酒精點火自焚

男經營洗車坊打火機點精油釀大火延燒10多戶 法院判刑

新店男高中生捷運站外賣蔬果 網曝「坎坷身世」：被騙過整天營業額

相關新聞

高雄大卡車未禮讓路口狠撞機車 夫目睹妻被輾斃天人永隔

高雄鳥松區今天上午9時許發生一起大卡車擦撞機車的嚴重死亡車禍；據知，陳姓男子駕駛大卡車空車自嘉義南下，沿神農路行駛至交叉...

怪男捷運站內重複點打火機 怒視女性旅客引恐慌

有網友在Threads發文，指出昨21時在忠孝敦化站發現「點火怪男」，會不斷重複點打火機，站在乘客旁邊低頭怒瞪，引起旅客...

三坑鐵道邊頭蓋骨有身分了！老翁5年苦尋失智妻 板警尋人高手幫上忙

新北市板橋分局警員王閔南透過採集DNA檢體進行比對，多年來幫助許多失蹤民眾返家團圓。王閔南得知今年3月在基隆三坑火車站鐵...

弟弟曾落選2次基隆市議員 太陽會創始人吳桐潭告別式傳在基隆辦

國內本省掛最大幫派天道盟創始人之一、被奉為太陽聯盟（太陽會前身）總裁的吳桐潭昨晚病逝。吳的戶籍設在基隆，但住在台北市內湖...

高雄警官講課主動脈剝離緊急送醫 同組組長罹「癌王」離世

高雄市鼓山警分局一名兩線兩星的39歲羅姓警務員，傳出17日在財政部關務署的高雄當講師上課時，身體突感不適，被緊急送往大同...

汐止婦突自3樓陽台墜落 重摔人行道頭部重創送醫不治

新北市汐止區仁愛路今天發生墜樓死亡意外。49歲劉姓婦人今天上午7時許突然從住處3樓墜落地面人行道上，民眾發現立即報警。救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。