三坑鐵道邊頭蓋骨有身分了！老翁5年苦尋失智妻 板警尋人高手幫上忙
新北市板橋分局警員王閔南透過採集DNA檢體進行比對，多年來幫助許多失蹤民眾返家團圓。王閔南得知今年3月在基隆三坑火車站鐵道邊發現頭蓋骨以及大腿骨，想起5年前曾採集失蹤的陳姓婦人家屬DNA，比對後確認這具無名屍就是失蹤5年的陳姓婦人，王員立即連繫家屬，讓無名屍順利與家屬團聚。
2019年3月時基隆1名患有失智症的69歲陳姓婦人，與丈夫前往醫院回診，不料過程中卻突然走失。陳婦丈夫遍尋不著焦急落淚，還曾求助媒體刊登新聞搜尋愛妻。板橋分局尋人高手王閔男感受到家屬的焦慮，主動聯絡家屬採集DNA進行比對，雖比對了許多無名屍均無結果，但已將陳婦家屬DNA建檔，留存了一線希望。
今年3月間在基隆三坑火車站鐵道邊發現頭蓋骨以及大腿骨，王閔南得知後分析遺骨的地緣關係，心有所感，想起2019年所採集的DNA檢體，立即進行比對程序。4月底DNA比對結果出爐後確認相符，板橋分局立即透過管道聯繫陳婦家屬，昨天家屬趕抵板橋分局，在分局長陳宇桓陪同下完成認領等程序，圓了家屬團聚心願。
板橋分局長陳宇桓表示，「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若家裡親人失蹤已久，可請警方或到法醫研究所，免費採取3支口腔棉棒採證協助採集DNA（去氧核糖核酸）送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗。
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