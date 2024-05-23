三坑鐵道邊頭蓋骨有身分了！老翁5年苦尋失智妻 板警尋人高手幫上忙

新北市板橋分局警員王閔南透過採集DNA檢體進行比對，多年來幫助許多失蹤民眾返家團圓。王閔南得知今年3月在基隆三坑火車站鐵道邊發現頭蓋骨以及大腿骨，想起5年前曾採集失蹤的陳姓婦人家屬DNA，比對後確認這具無名屍就是失蹤5年的陳姓婦人，王員立即連繫家屬，讓無名屍順利與家屬團聚。

2019年3月時基隆1名患有失智症的69歲陳姓婦人，與丈夫前往醫院回診，不料過程中卻突然走失。陳婦丈夫遍尋不著焦急落淚，還曾求助媒體刊登新聞搜尋愛妻。板橋分局尋人高手王閔男感受到家屬的焦慮，主動聯絡家屬採集DNA進行比對，雖比對了許多無名屍均無結果，但已將陳婦家屬DNA建檔，留存了一線希望。

今年3月間在基隆三坑火車站鐵道邊發現頭蓋骨以及大腿骨，王閔南得知後分析遺骨的地緣關係，心有所感，想起2019年所採集的DNA檢體，立即進行比對程序。4月底DNA比對結果出爐後確認相符，板橋分局立即透過管道聯繫陳婦家屬，昨天家屬趕抵板橋分局，在分局長陳宇桓陪同下完成認領等程序，圓了家屬團聚心願。