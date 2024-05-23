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高雄大卡車未禮讓路口狠撞機車 夫目睹妻被輾斃天人永隔

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鳥松區今天上午9時許發生一起大卡車擦撞機車的嚴重死亡車禍；據知，陳姓男子駕駛大卡車空車自嘉義南下，沿神農路行駛至交叉口欲右轉向鳳仁路時，竟未禮讓直行蔡姓機車騎士，當場造成蔡男與後座妻子天人永隔，警消獲報到場時，蔡雖無傷，但李姓女子卻已當場死亡。

「雙方駕駛酒測值均為0。」仁武分局指出，這起車禍發生在神農、鳳仁交叉路口，初判為27歲陳男未禮讓直行車，因而撞上同向61歲蔡男及蔡雙載妻子58歲李女，陳男駕駛的營曳引車右前車頭與蔡男的機車左側車身擦撞肇事。

警表示，依道路交通管理處罰條例第48條1項6款規定，陳可處1800元以下罰鍰，依同條第61條1項規定，吊銷駕照；經警訊後，陳男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

針對大型車輛肇事，仁武分局表示，已啟動為期一個月專案執法，加強大型車右轉路線攔檢，並稽查有無依規定裝設行車視野輔助系統且正常使用。

大卡車欲右轉未禮讓撞上直行機車，釀1死事故。記者古和純／翻攝
大卡車欲右轉未禮讓撞上直行機車，釀1死事故。記者古和純／翻攝
大卡車欲右轉未禮讓撞上直行機車，釀1死事故。記者古和純／翻攝
大卡車欲右轉未禮讓撞上直行機車，釀1死事故。記者古和純／翻攝
大卡車欲右轉未禮讓撞上直行機車，釀1死事故。記者古和純／翻攝
大卡車欲右轉未禮讓撞上直行機車，釀1死事故。記者古和純／翻攝

嘉義 曳引車 車禍

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