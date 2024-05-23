聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大卡車未禮讓路口狠撞機車 夫目睹妻被輾斃天人永隔
高雄鳥松區今天上午9時許發生一起大卡車擦撞機車的嚴重死亡車禍；據知，陳姓男子駕駛大卡車空車自嘉義南下，沿神農路行駛至交叉口欲右轉向鳳仁路時，竟未禮讓直行蔡姓機車騎士，當場造成蔡男與後座妻子天人永隔，警消獲報到場時，蔡雖無傷，但李姓女子卻已當場死亡。
「雙方駕駛酒測值均為0。」仁武分局指出，這起車禍發生在神農、鳳仁交叉路口，初判為27歲陳男未禮讓直行車，因而撞上同向61歲蔡男及蔡雙載妻子58歲李女，陳男駕駛的營曳引車右前車頭與蔡男的機車左側車身擦撞肇事。
警表示，依道路交通管理處罰條例第48條1項6款規定，陳可處1800元以下罰鍰，依同條第61條1項規定，吊銷駕照；經警訊後，陳男依過失致死罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
針對大型車輛肇事，仁武分局表示，已啟動為期一個月專案執法，加強大型車右轉路線攔檢，並稽查有無依規定裝設行車視野輔助系統且正常使用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言