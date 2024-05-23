高雄6國中生站路口33秒無車停讓 網友檢舉13車全罰

國內行人地獄話題備受關注，一名網友開車經高雄湖內區路口，發現6國中生站路口33秒卻無車停讓，事後檢舉13輛汽機車成功；高市警方指出，最高可罰6000元並記違規3點。

國內行人地獄議題備受國內外關注，一名網友上傳一段行車紀錄器影片，內容為行經高雄市湖內區中山路二段170號一處閃黃燈斑馬線路口前，6名國中生站在路口前等待達33秒，但過程中卻沒半輛汽機車願意停讓；這名錄影網友看不下去汽機車不停讓學生，事後檢舉13輛汽機車成功，見義勇為行為也獲民眾稱讚。

轄區高雄市警察局湖內分局今天說明，經查這段影片發生在13日下午5時15分，高雄市湖內區中山路二段170號前，未停讓的汽機車因違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，汽（機）車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越交叉路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，並記違規點數3點。

湖內分局指出，從今年1月迄今，警方在高雄湖內區中山路段周邊攔查取締各類交通違規共計538件；呼籲駕駛人遇民眾行經行人穿越道時，應停讓行人先行通過，避免發生危險。