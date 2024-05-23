高雄警官講課主動脈剝離緊急送醫 同組組長罹「癌王」離世

高雄市鼓山警分局一名兩線兩星的39歲羅姓警務員，傳出17日在財政部關務署的高雄當講師上課時，身體突感不適，被緊急送往大同醫院後，被診斷出主動脈剝離，後被轉診到高醫搶救，目前仍在加護病房；由於同組的李姓組長今年2月21日才因罹「癌王」胰臟癌過世，消息傳出後讓基層議論紛紛。

據了解，羅姓警務員曾擔任所長，因警員酒駕遭連坐罰倒台後，被調往分局內勤；17日至關務署當講師講課時，突然身體感到不適，課上到一半就被送往大同醫院急救，後被診斷出是有高死亡率的主動脈剝離，後又被轉診到高醫搶命，目前仍在加護病房觀察。

由於曾和羅姓警務員同組的李姓組長，今年1月下旬上班時因身體疼痛就醫，緊急住院診斷後發現罹患胰臟癌末期，住院治療不到一個月，2月21日即驚傳病逝，讓同仁不勝唏噓；沒想到，羅姓警務員也傳住進加護病房，讓基層員警議論紛紛。