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弟弟曾落選2次基隆市議員 太陽會創始人吳桐潭告別式傳在基隆辦

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

國內本省掛最大幫派天道盟創始人之一、被奉為太陽聯盟（太陽會前身）總裁的吳桐潭昨晚病逝。吳的戶籍設在基隆，但住在台北市內湖。吳桐潭在道上輩分高，有不少「江湖傳說」，但在故鄉基隆較少聽聞事跡。他的弟弟吳桐茂曾兩度參選市議員，想要進軍政壇，可惜未能如願。

吳桐潭昨天病逝台大醫院，據了解，他在昨天下午因腎衰竭引發腸道細菌感染，經過醫療團隊緊急開刀搶救仍告不治，享壽75歲。親友昨天移靈板橋新月會館，並由家屬和太陽聯盟成員籌辦治喪事宜，可能會回故鄉基隆舉辦告別式。

媒體報導太陽會相關案件，常會提及吳桐潭創立太陽會的「崛起」往事。法院的判決也有詳述吳桐潭1886年間，在台北看守所執行矯正處分時，與李博熙、謝通運、林敏德、陳賢明、蕭澤宏等人結盟，成立天道盟，目的之一是對抗「外省掛」。眾人並各自成立分會，吳桐潭出任「太陽會」會長。

吳桐潭一度避居海外，住在柬埔寨。返國後因案入獄，2011年5月假釋出獄。吳雖然是基隆人，多活躍於北市，基隆也有幫眾，會報出他的名號，區分門戶派別。

吳桐潭的弟弟吳桐茂曾兩度在七堵區參選基隆市議員，2014年拿下3246票，成為「落選頭」，與最低票數當選的蘇仁和3440票，差距僅194票。七堵區應選議員4人，吳桐潭2018年捲土重來，但票數下滑到2056票，在6名候選人墊底，2022年未再參選。

太陽聯盟總裁吳桐潭（坐輪椅者）罹串糖尿病，晚年要洗腎，昨晚在台大醫院病逝。圖／聯合報系資料照
太陽聯盟總裁吳桐潭（坐輪椅者）罹串糖尿病，晚年要洗腎，昨晚在台大醫院病逝。圖／聯合報系資料照

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