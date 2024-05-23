又見疑似自駕肇事 國一彰化段緩撞車遭小客車追撞2人受傷

國道一號彰化北上199.6公里路段今天上午6點多一輛高公局外包緩撞車於內側車道警戒路面坑洞時，遭後方陳男所駕駛小客車撞擊，造成小客車內陳男及乘客2人受傷，初步調查陳男當時是開啟自駕模式，肇事原因調查中。

今天上午6點20分一輛高公局外包緩撞車於內側車道警戒路面坑洞時，遭陳男駕駛的小客車從後方追撞，造成37歲陳男臉部受傷、車內乘客巫女（30歲）臉部、左手受傷，兩人意識皆清楚，送彰化秀傳醫院治療中。

車禍也一度造成車流回堵，已於6時52分排除，恢復順暢，國道三隊初步調查，緩撞車駕駛與小客車駕駛酒測值均為零，不過當時小客車駕駛陳男是開啟輔助駕駛系統，肇事真正原因調查中。