影／詭異？高雄大豐一路半夜15輛機單車燒毀 監視器揭真相

高雄市三民區大豐一路停放在路邊的一整排機車今晨4時18分莫名起火，機車瞬間陷火海，消防局出動11車16人馳援，火勢於10分鐘後撲滅，但有13輛機車、2輛單車燒得剩骨架，幸無人受傷；警消一度懷疑有人縱火，但調閱監視器，真相大白，原來是老舊機車自然釀禍，已排除人為縱火。

警消調查，停放在三民區大豐一路路邊的一整排機車，今天清晨4點多突然起火燃燒，熊熊火光，瞬間吞噬機車，消防局4時18分許許獲報出動11車16人馳援，抵達後，射水線灌救，火勢於4時28分許順利撲滅。

火勢撲滅後，一整排機車已被燒成只剩骨架，警消在現場鑑識清點，共有13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，所幸無人受困受傷。