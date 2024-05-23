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影／詭異？高雄大豐一路半夜15輛機單車燒毀 監視器揭真相

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區大豐一路停放在路邊的一整排機車今晨4時18分莫名起火，機車瞬間陷火海，消防局出動11車16人馳援，火勢於10分鐘後撲滅，但有13輛機車、2輛單車燒得剩骨架，幸無人受傷；警消一度懷疑有人縱火，但調閱監視器，真相大白，原來是老舊機車自然釀禍，已排除人為縱火。

警消調查，停放在三民區大豐一路路邊的一整排機車，今天清晨4點多突然起火燃燒，熊熊火光，瞬間吞噬機車，消防局4時18分許許獲報出動11車16人馳援，抵達後，射水線灌救，火勢於4時28分許順利撲滅。

火勢撲滅後，一整排機車已被燒成只剩骨架，警消在現場鑑識清點，共有13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，所幸無人受困受傷。

由於機車莫名起火，警消一度懷疑人為縱火，但調閱監視器追查，發現是其中一輛老舊機車不明原因自行冒煙後起火燃燒，已排除人為縱火的可能，詳細起火原因由消防局火調科調查。

高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車，今晨4點多突起火，火勢瞬間吞噬機車，消防人員射水線灌救，10分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車，今晨4點多突起火，火勢瞬間吞噬機車，消防人員射水線灌救，10分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車中的老舊機車，今晨4點多突冒煙起火，13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車中的老舊機車，今晨4點多突冒煙起火，13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車，今晨4點多突起火，火勢瞬間吞噬機車，消防人員射水線灌救，10分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車，今晨4點多突起火，火勢瞬間吞噬機車，消防人員射水線灌救，10分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車中的老舊機車，今晨4點多突自燃起火，13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車中的老舊機車，今晨4點多突自燃起火，13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車，今晨4點多突起火，火勢瞬間吞噬機車，消防人員射水線灌救，10分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車，今晨4點多突起火，火勢瞬間吞噬機車，消防人員射水線灌救，10分鐘後撲滅火勢，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車中的老舊機車，今晨4點多突自燃起火，13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區大豐一路路邊一整排機車中的老舊機車，今晨4點多突自燃起火，13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，幸無人受傷。記者石秀華／翻攝

單車 監視器 縱火

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