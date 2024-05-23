影／詭異？高雄大豐一路半夜15輛機單車燒毀 監視器揭真相
高雄市三民區大豐一路停放在路邊的一整排機車今晨4時18分莫名起火，機車瞬間陷火海，消防局出動11車16人馳援，火勢於10分鐘後撲滅，但有13輛機車、2輛單車燒得剩骨架，幸無人受傷；警消一度懷疑有人縱火，但調閱監視器，真相大白，原來是老舊機車自然釀禍，已排除人為縱火。
警消調查，停放在三民區大豐一路路邊的一整排機車，今天清晨4點多突然起火燃燒，熊熊火光，瞬間吞噬機車，消防局4時18分許許獲報出動11車16人馳援，抵達後，射水線灌救，火勢於4時28分許順利撲滅。
火勢撲滅後，一整排機車已被燒成只剩骨架，警消在現場鑑識清點，共有13輛機車、1輛電輔車、1輛單車燒毀，所幸無人受困受傷。
由於機車莫名起火，警消一度懷疑人為縱火，但調閱監視器追查，發現是其中一輛老舊機車不明原因自行冒煙後起火燃燒，已排除人為縱火的可能，詳細起火原因由消防局火調科調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言