疑玩火釀禍？高雄千坪賣場竄黑煙火舌 消防：有待鑑定
高雄楠梓新路某五金賣場昨晚9時30分許驚傳大火，消防局獲報調派大批人車前往搶救，直到11時10分許才撲滅，在地臉書社群出現大量貼文熱議，不過，有則貼文疑似賣場店家留言怒批，火勢疑為小孩偷拿打火機玩耍釀禍；警方表示，確切起火原因，尚待消防局鑑識釐清。
「打火！大家先避開！」昨晚高雄楠梓、仁武臉書熱門社群紛紛張貼救火直播影片，尤因風場空氣流動，三民、左營、苓雅、前鎮區居民，紛紛向1999反應空氣中飄散疑似「電線燒焦」的惡臭異味，就連天空都變得灰濛濛一片。
楠梓分局表示，由於當時路上車流湧現，有不少騎士和駕駛被擋在路中，乾脆拿起手機直播拍攝，警方為避免來往車輛影響搶救，隨即派員實施交管。
「起火原因是客人小孩在櫃檯偷拿打火機去煙火區玩。」疑為賣場業者女兒在臉書留言，這場火警應是人為釀禍，讓火勢一發不可收拾，留言一出，不少網友隨之熱議撻伐，該網友表示，業者畢生心血全沒了，希望對方能扛起賠償責任；不過，消防局表示，確實起火原因，仍有待火調科人員鑑識調查。
無獨有偶，楠梓區火警才剛撲滅，消防各分隊打火弟兄紛紛開車駛離歸隊，豈料，一小時後，仁武區凌晨通報有連棟廠房傳出大火，消防局擔憂有延燒之虞，再次調派大批人車前往搶救，火勢於1小時後撲滅，所幸這兩起火警皆無人員傷亡。
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