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成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

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成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市成功大學勝利校區體育館今天晚上9點多發生火災，消防局接獲報案派遣13車27人前往搶救，現場為2樓健身房的天花板管線冒煙，人員都已進行疏散，消防人員出水滅火，火勢約半小時後撲滅。

消防人員說，可能是體育館空調設備故障引起火災；台南市消防局說，起火真正原因需由消災調查科人員進一步鑑定查明。

台南市消防局救災救護指揮中心今晚9點32分接獲報案，成功大學勝利校區體育館發生火災，中心派遣東門等消防分隊13車27人前往搶救，消防人員到達現場回報為2樓健身房的天花板管線冒煙，已進行疏散。義消到達外觀有濃煙，校方有初期滅火。

據了解，2樓為健身房使用，無延燒之虞，館內人員皆撤出。消防人員出水降溫，及排煙。火勢於晚上10點3分撲滅。

台南市成功大學勝利校區體育館2樓健身房發生火災，冒出大量濃煙，消防人員動用排煙機排煙。記者黃宣翰／攝影
台南市成功大學勝利校區體育館2樓健身房發生火災，冒出大量濃煙，消防人員動用排煙機排煙。記者黃宣翰／攝影
台南市成功大學勝利校區體育館2樓健身房發生火災，冒出大量濃煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／攝影
台南市成功大學勝利校區體育館2樓健身房發生火災，冒出大量濃煙，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／攝影

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