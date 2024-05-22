殺人未遂犯新莊落網 雙北校園明起恢復正常開放

殺人未遂遭判刑簡姓男子，19日從基隆醫院脫逃，北市教育局為防範嫌犯躲進校園藏匿，影響學生安全，宣布無限期暫停開放校園，簡男今晚於新莊遭逮，教育局表示，雙北明天起恢復開放校園，針對暫停時間有租場地受影響者，也會協助退費或更換時間，後續也會擬定相關SOP。

體育及衛生保健科長許巧華表示，已收到警方通知犯嫌抓到，雙北將同步恢復校園正常開放，提供民眾上學前、放學後運動及場地租借，後續也會來擬定相關的SOP，在發生類似情事，校園即可啟動應變作為，也會和學生加強宣導，面對類似情形要有相關防範意識。