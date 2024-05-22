快訊

成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

搭中捷被砍刀刀見骨 高中生父難眠嘆：不怪嫌犯雙親、仇恨沒有用

「活蛞蝓壽司」源頭找到了 合點壽司晚間發聲明致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

殺人未遂犯新莊落網 雙北校園明起恢復正常開放

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

殺人未遂遭判刑簡姓男子，19日從基隆醫院脫逃，北市教育局為防範嫌犯躲進校園藏匿，影響學生安全，宣布無限期暫停開放校園，簡男今晚於新莊遭逮，教育局表示，雙北明天起恢復開放校園，針對暫停時間有租場地受影響者，也會協助退費或更換時間，後續也會擬定相關SOP。

體育及衛生保健科長許巧華表示，已收到警方通知犯嫌抓到，雙北將同步恢復校園正常開放，提供民眾上學前、放學後運動及場地租借，後續也會來擬定相關的SOP，在發生類似情事，校園即可啟動應變作為，也會和學生加強宣導，面對類似情形要有相關防範意識

教育局表示，已提醒各校落實校園巡查，進行門禁管制、課間巡堂及學生上、放學安全維護任務及校安事件處理等，並教導學生加強安全意識及緊急求助技巧，如遇有緊急狀況，應向學校及轄區警分局尋求協助，各校園務必加強維護校園各場所內安全並擴大宣導以提高警覺。

基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，今天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／翻攝
基隆簡姓殺人未遂犯逃亡4天，今天晚上在新北新莊落網。記者曾伯愷／翻攝

意識 教育局 校園

延伸閱讀

基隆殺人未遂犯逃亡4天終落網 新北校園明起恢復開放

殺人未遂犯地藏庵祈福擲無筊 化名躲新莊打零工「包吃住」日領1465元

殺人未遂犯逃亡隔天…就在新北找到工作 走出員工宿舍遭警一擁而上逮捕

北北基民眾鬆口氣！殺人未遂犯逃4日落網 警點3關鍵致行蹤難捉摸

相關新聞

成大勝利校區體育館健身房失火 濃煙竄出人員緊急疏散

台南市成功大學勝利校區體育館今天晚上9點多發生火災，消防局接獲報案派遣13車27人前往搶救，現場為2樓健身房的天花板管線...

殺人未遂犯新莊落網 雙北校園明起恢復正常開放

殺人未遂遭判刑簡姓男子，19日從基隆醫院脫逃，北市教育局為防範嫌犯躲進校園藏匿，影響學生安全，宣布無限期暫停開放校園，簡...

疑無力還貸...男不滿野馬GT遭拖走持槍搶車 今竟淋酒精點火自焚

37歲連姓男子花近230萬元購買一輛福特野馬5.0GT外匯車，疑無力還貸，車輛遭債權公司拖回保管場，今天涉帶著2瓶酒精、...

惡作劇？113次新自強號列車傳有爆裂物 新竹警獲報上車查無所獲

台鐵南下113次新自強號列車今天下午傳出車內有爆裂物，鐵路警察新竹分駐所在列車抵達新竹站時，派出4名員警上車檢查，但並未...

石門老崩山岸邊約30公尺處 男趴礁石送醫不治死因待查

新北市石門區台2線26.6k處，約在老崩山山溪活動中心後面，今天上午在離岸邊約30公尺處發現郭男趴在礁石上，經搶救後送醫...

逾30名學生走上國道路肩原因曝 專車司機喉嚨開刀「無法說話」釀誤會

國道三號北上大溪路段昨天下午驚傳桃園市一所私立專科學校學生專車拋錨，車上30餘名學生下車提著書包冒雨走在路肩往北行走，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。