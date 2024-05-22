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殺人未遂犯新莊落網 雙北校園明起恢復正常開放
殺人未遂遭判刑簡姓男子，19日從基隆醫院脫逃，北市教育局為防範嫌犯躲進校園藏匿，影響學生安全，宣布無限期暫停開放校園，簡男今晚於新莊遭逮，教育局表示，雙北明天起恢復開放校園，針對暫停時間有租場地受影響者，也會協助退費或更換時間，後續也會擬定相關SOP。
體育及衛生保健科長許巧華表示，已收到警方通知犯嫌抓到，雙北將同步恢復校園正常開放，提供民眾上學前、放學後運動及場地租借，後續也會來擬定相關的SOP，在發生類似情事，校園即可啟動應變作為，也會和學生加強宣導，面對類似情形要有相關防範意識。
教育局表示，已提醒各校落實校園巡查，進行門禁管制、課間巡堂及學生上、放學安全維護任務及校安事件處理等，並教導學生加強安全意識及緊急求助技巧，如遇有緊急狀況，應向學校及轄區警分局尋求協助，各校園務必加強維護校園各場所內安全並擴大宣導以提高警覺。
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