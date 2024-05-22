基隆殺人未遂犯逃亡4天終落網 新北校園明起恢復開放

基隆市一名因犯下殺人未遂罪被判刑3年的簡姓男子，19日從醫院脫逃竄逃雙北4天，今日終於在新莊落網。新北教育局晚間表示，全市29區校園明日起恢復開放。

簡男19日從醫院脫逃，搭國道客運前往台北市，在松山區南京東路、三民路口下車，當天步行往返西門町和龍山寺。20日早上11點多，從龍山寺捷運站搭車到新埔站下車，又搭乘公車前往新莊。警方獲報，今日晚間7時許，在新莊雙鳳路1間大樓將簡男逮捕。

教育局說，簡男22日晚間於新莊落網，宣布全市校園明起恢復開放，相關校園開放時間依照各校自訂規範，原則為平日清晨、晚上與假日時段。