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台中外送員騎車擦撞行穿道行人 2人倒地受傷

中央社／ 台中22日電

陳姓外送員昨晚騎機車行經台中市北區某路口，擦撞步行在行人穿越道的陳姓女子，2人皆因此倒地受傷，後續事故原因待警方調查釐清，機車騎士未停讓行人部分，也將依法開罰。

台中市警察局第二分局今天表示，警方於21日晚間9時15分許接獲民眾報案指，北區三民路與精武路口，有機車外送員與行人擦撞的交通事故，立即派員到場處理。

警方查出，24歲陳姓男子事發當時騎乘機車，由中華路二段左轉三民路三段往太平路方向行駛時，撞上走行人穿越道通過三民路三段的29歲陳女，造成機車前車頭與行人發生碰撞。

事故造成機車駕駛左腳擦挫傷、行人手腳擦挫傷，機車駕駛經呼氣酒測未有飲精反應，警方已調閱現場路口監視器影像，以還原事發經過，事故原因將由交通警察大隊進一步分析研判。

另外，機車駕駛未停讓行人部分，警方將依道路管理處罰條例對陳男開出罰單。

交通事故 外送員 行人

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