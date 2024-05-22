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疑無力還貸...男不滿野馬GT遭拖走持槍搶車 今竟淋酒精點火自焚
37歲連姓男子花近230萬元購買一輛福特野馬5.0GT外匯車，疑無力還貸，車輛遭債權公司拖回保管場，今天涉帶著2瓶酒精、1支打火機到內湖區瑞光路，全身淋了酒精後點火，疑似企圖自焚，幸好保全發現持滅火器撲滅，消防救護人員包紮後無生命危險，全案依公共危險縱火罪嫌，移送法辦。
警方調查，連男向中租公司購買福特野馬5.0GT外匯車，遭多次催繳未果，愛車遭拖回新北市五股區新五路二段保管場，5月17日中午，連男到保管場開走車輛，中租員工報案稱「有男子持槍搶車！」警方現場警網攔截圍捕，約1小時後在北市信義區吳興街附近一處建物地下停車場逮人，查扣車輛，但未發現槍枝。連男遭依強盜罪嫌送辦。
連男認為他並沒有不還貸款，中租不該拖走車輛，挨告官司滿腹委屈，今帶著2瓶酒精、打火機至北市內湖區瑞光路中租總公司商辦大樓外抗議。過程中，連男情緒激動，竟持酒精潑自己，再點火自焚燒左手臂。
幸好，保全人員見狀立即持滅火器撲滅火勢，消防人員到場後包紮，連男無生命危險。警方指出，連男行為涉涉犯公共危險縱火罪嫌，將依法移送士林地檢署偵辦。
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