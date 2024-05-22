疑捲債務糾紛闖民宅持刀砍人 2男涉殺人未遂遭起訴

台北市1名蔡姓男子因與巫姓男子有債務糾紛，夥同1名曾姓男子持刀械，將巫砍成重傷，巫經送醫治療後，報警提告。台北地檢署今偵結，依涉犯殺人未遂、強盜、加重強盜等罪嫌，起訴蔡、曾，兩人目前在押中。

據了解，蔡與巫有債務糾紛，今年2月3日凌晨，蔡先以沒錢付計程車資為由，打電話給巫的友人，請巫下樓幫忙付車資，隨後順勢進入巫的家中，隨後持槍、武士刀及家具等物毆打砍殺巫，攻擊過程中一度造成巫昏迷，巫的頭部受有撕裂傷、腿部也遭砍傷。

犯案後，蔡、曾另拿走巫的錢包等財物，搭計程車離開現場，友人將巫送醫診治。警方接獲報案調查，巫提告蔡及曾。