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惡作劇？113次新自強號列車傳有爆裂物 新竹警獲報上車查無所獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

台鐵南下113次新自強號列車今天下午傳出車內有爆裂物，鐵路警察新竹分駐所在列車抵達新竹站時，派出4名員警上車檢查，但並未發現有爆裂物的跡象，在抵達苗栗縣竹南站時下車，目前警方將追查通報者，調查釐清是否為一場惡作劇。

受這起事件影響，113次列車也因而延遲，到達苗栗後龍站誤點13分鐘。

鐵路警察局台北分局指出，下午3點半左右接獲台鐵客服中心通報113次列車疑似有爆裂物，當時列車還未抵達新竹站，新竹鐵路警察分駐所等列車抵站，派遣4名員警上車檢查，但未發現列車內有爆裂物，員警在竹南站下車。

後龍站人員表示，113次列車正常抵站時間為下午4點23分，受此情況影響，列車誤點13分鐘抵達。

台鐵南下113次新自強號列車今午傳出車內有爆裂物，示意圖，非新聞當事列車。本報資料照片
台鐵南下113次新自強號列車今午傳出車內有爆裂物，示意圖，非新聞當事列車。本報資料照片

台鐵 新竹 自強號 警察

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