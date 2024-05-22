惡作劇？113次新自強號列車傳有爆裂物 新竹警獲報上車查無所獲

台鐵南下113次新自強號列車今天下午傳出車內有爆裂物，鐵路警察新竹分駐所在列車抵達新竹站時，派出4名員警上車檢查，但並未發現有爆裂物的跡象，在抵達苗栗縣竹南站時下車，目前警方將追查通報者，調查釐清是否為一場惡作劇。

受這起事件影響，113次列車也因而延遲，到達苗栗後龍站誤點13分鐘。

鐵路警察局台北分局指出，下午3點半左右接獲台鐵客服中心通報113次列車疑似有爆裂物，當時列車還未抵達新竹站，新竹鐵路警察分駐所等列車抵站，派遣4名員警上車檢查，但未發現列車內有爆裂物，員警在竹南站下車。