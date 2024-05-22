石門老崩山岸邊約30公尺處 男趴礁石送醫不治死因待查

新北市石門區台2線26.6k處，約在老崩山山溪活動中心後面，今天上午在離岸邊約30公尺處發現郭男趴在礁石上，經搶救後送醫不治，警方在附近找到一輛機車，經家屬指認身分無誤，已報請檢方相驗釐清死因。

消防局第六大隊表示，郭姓男子（55歲）上午10點多被發現趴在石門區老崩山後方距離岸際約30公尺處礁石，消防人員到達後，患者呈現OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），因現場地形不易行走，需人力支援搬運，10時50分由消防人員拉上岸，無明顯外傷，送往金山分院。