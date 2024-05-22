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石門老崩山岸邊約30公尺處 男趴礁石送醫不治死因待查

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市石門區台2線26.6k處，約在老崩山山溪活動中心後面，今天上午在離岸邊約30公尺處發現郭男趴在礁石上，經搶救後送醫不治，警方在附近找到一輛機車，經家屬指認身分無誤，已報請檢方相驗釐清死因。

消防局第六大隊表示，郭姓男子（55歲）上午10點多被發現趴在石門區老崩山後方距離岸際約30公尺處礁石，消防人員到達後，患者呈現OHCA（到院前沒有呼吸、心跳），因現場地形不易行走，需人力支援搬運，10時50分由消防人員拉上岸，無明顯外傷，送往金山分院。

金山警分局調查，男子趴在岸際礁石上，衣物疑似遭海浪沖刷掉落，在附近找到一輛車疑為車主，經家屬到醫院指認，確定為死者，詳細發生原因有待進一步金山分局調查釐清。

郭男趴在礁石上，經消防人員搶救送醫不治，死因待查。記者游明煌／翻攝
郭男趴在礁石上，經消防人員搶救送醫不治，死因待查。記者游明煌／翻攝
郭男趴在礁石上，經消防人員搶救送醫不治，死因待查。記者游明煌／翻攝
郭男趴在礁石上，經消防人員搶救送醫不治，死因待查。記者游明煌／翻攝

石門

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