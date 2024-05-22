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蘆洲婦科老醫生遭控搓揉患者私處 衛生局稽查警方介入

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名年輕女子昨天在網路發文，指控蘆洲區某婦產科診所的老醫師涉嫌性騷擾，每次內診都沒戴手套觸碰她的私密處，甚至搓揉陰蒂詢問「是不是很舒服？」今天新北市政府衛生局已派員稽查，警方也通知被害人做筆錄。

被害女子昨天在網路社群平台Dcard發文，指稱過去曾到別家婦產科看診，都不需內診，所以並不清楚內診程序，後來自前年10月至去年12月，多次到蘆洲這家診所看病，第一次遇到被要求內診。

但醫生每一次都沒戴手套，手指會不停在陰道進出，並用另一隻手撫摸大腿，「我沒有反抗，因為我想說醫生那麼老了，應該不至於那麼噁，沒想到就是。」

由於醫生診斷為子宮內膜異位，還說這個病症會擴散至屁股，所以每次只要有內診，醫生都請她站著，從後面揉她的屁股，詢問這樣會不會痛？

最後一次到這家婦產科是去年12月5日，當天只是要拿催經藥，醫生卻要求內診，同樣未戴手套，且行為更加過分。她描述醫生說話內容：「妳有吃我開的那個特效藥，變比較好了，妳這邊變的好軟，跟男友做那件事的時候應該不會不舒服了吧？」接著竟不斷搓揉她的陰蒂說：「這樣是不是很舒服？」

被害人說她當下感到非常噁心、想逃卻動不了，腦袋一直在想，這是被性騷擾了嗎？這真的是正確的診斷過程嗎？後經友人介紹，到另一家婦產科就醫，才確認之前被內診的過程完全不正當、不正常。雖然事隔5個月，心裡還是很不舒服，所以決定說出此事，因為不希望再有其他女性受害，且已透過網路報案。

今天新北市衛生局已派員前往診所稽查，調閱病歷並面談醫師，表示若經查屬實，該醫師恐涉及刑責，違反醫師法第25條「利用業務機會之犯罪行為，經判刑確定」或「執行業務違背醫學倫理」應移付懲戒，最重可廢止醫師證書。

新北市家防中心也已接獲通報，將由社工視需求提供包括陪同筆錄、開庭、法律扶助、心理諮商等協助。轄區蘆洲警分局今天接獲新北市警局轉報，已通知被害人協助調查，事後待通知診所醫師做完筆錄，案件將移送新北地檢署偵辦。

新北市1名年輕女子昨天上網指控蘆洲某婦產科老醫師，涉嫌不當內診性騷擾，警方今天已請被害人做筆錄協助調查。圖／本報資料照
新北市1名年輕女子昨天上網指控蘆洲某婦產科老醫師，涉嫌不當內診性騷擾，警方今天已請被害人做筆錄協助調查。圖／本報資料照

Dcard 婦產科 性騷擾 醫師

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