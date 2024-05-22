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逾30名學生走上國道路肩原因曝 專車司機喉嚨開刀「無法說話」釀誤會
國道三號北上大溪路段昨天下午驚傳桃園市一所私立專科學校學生專車拋錨，車上30餘名學生下車提著書包冒雨走在路肩往北行走，引發網友震驚熱議，國道警方今天下午表示，經查該校學生專車張姓司機疑因車輛水箱故障拋錨，可能溝通誤會，學生誤為要下車往北走，警方通知張姓司機說明後，依道路交通管理處罰條例規定製單告發，開罰3000至6000元以下罰鍰。
校方表示，這起事件發生後，昨天已向學生家長致歉及說明原因，今天與該校合作的交通公司開會檢討，原則上校方與交通公司採合約制，要求交通公司必須依照合約載送學生，安全是第一原則，校方要求交通公司今後不得再犯，否則將依合約規定處理。一名國道下車走路的學生說， 跟著大家下車走在國道，事後想起確實蠻危險。
交通公司黃姓業者表示，整起事件應該是司機與學生之間溝通不良的誤會，已向國道警方說明清楚，這昨天載運學生車輛之前都沒有問題，出現故障後，現已返回公司進行檢查，至於司機因為喉嚨開刀無法說話，導致發生誤會，這部分會向學校說明。
國道警方表示，張姓司機說明因為溝通不良誤會所致，司機違規讓學生下車，依高速公路及快速公路交通管制規則第22規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。張姓司機違反道路交通管理處罰條例第33條規定開單告發，開罰3000元以上、6000元以下罰鍰。
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