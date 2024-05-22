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未定期回診…洗腎中心急報警 7旬翁家中倒地送醫搶救挽命

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區某醫院洗腎中心，近日發覺一名獨居王姓老翁未定期洗腎，電話又聯繫不上人，擔心其安危便向警方報案，對此警方挨家挨戶找到老翁住處，敲門卻無人回應，一往窗戶望去竟發現老翁倒臥在地，警方從未關的窗戶爬進去救人，趕緊將人送醫搶救，所幸無生命危險。

昨中午12點多，龜山分局龜山派出所接獲龜山區某醫院洗腎中心來電，表示一名72歲獨居王姓老翁未按時回診洗腎，因為電話聯繫不上，擔心發生意外，希望警方給予協助。

對此警方獲報依據醫院提供地址前往查看，到場時卻發現地址錯誤，趕緊挨家挨戶拜訪附近住戶，終於確認獨居男子住家後，敲門卻無人回應，員警透過大門旁窗戶往室內看，隱約看見地上躺著一個人並傳出微弱聲響。

員警見情況緊急，發現窗戶未上鎖，當機立斷由窗戶進入室內，發現王姓老翁倒臥床邊角落身體虛弱、呼吸微弱，趕緊將老翁調整扶至適當姿勢，員警喊叫老翁有意識但無法回應，趕緊通知救護人員到場，將老翁送往醫院搶救，所幸經救治老翁無生命危險，員警也通知親友趕到醫院照護，令親友相當感激。

桃園市龜山區某醫院洗腎中心，近日發覺一名獨居王姓老翁未定期洗腎，電話又聯繫不上人，擔心其安危便向警方報案，對此警方在老翁家門外驚見老翁倒臥在地，趕緊從窗戶爬進去將人送醫搶救。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區某醫院洗腎中心，近日發覺一名獨居王姓老翁未定期洗腎，電話又聯繫不上人，擔心其安危便向警方報案，對此警方在老翁家門外驚見老翁倒臥在地，趕緊從窗戶爬進去將人送醫搶救。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區某醫院洗腎中心，近日發覺一名獨居王姓老翁未定期洗腎，電話又聯繫不上人，擔心其安危便向警方報案，對此警方在老翁家門外驚見老翁倒臥在地，趕緊從窗戶爬進去將人送醫搶救。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區某醫院洗腎中心，近日發覺一名獨居王姓老翁未定期洗腎，電話又聯繫不上人，擔心其安危便向警方報案，對此警方在老翁家門外驚見老翁倒臥在地，趕緊從窗戶爬進去將人送醫搶救。記者周嘉茹／翻攝

洗腎 獨居

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