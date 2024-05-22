離奇？高雄婦晨泳惹「浪浪」追咬溺水命危 動保處：該區非熱點

高雄63歲李姓婦人今天上午至永安區玄德宮後方海灘晨泳，竟被周遭流浪犬咬傷手臂，甚至因受到驚嚇因而溺水，幸好當時有民眾發現驅離「浪浪」，並將李婦救回岸上，但李當時失去呼吸心跳一度命危，消防救護員到場施以急救後，送醫前恢復生命跡象；對此，高市府動物保護處表示，該區並非浪浪聚集熱點，檢討後將對外說明。

高市消防局表示，今天上午7時44分許接獲民眾溺水報案，前往搶救時，李婦已被救上海灘，手臂上有明顯遭咬傷痕跡，雖當下陷入昏迷失去意識，在送往岡山秀傳醫院途中恢復意識；院方指出，李婦因有肺積水現象，於加護病房觀察治療中。