聽新聞
test
0:00 / 0:00
離奇？高雄婦晨泳惹「浪浪」追咬溺水命危 動保處：該區非熱點
高雄63歲李姓婦人今天上午至永安區玄德宮後方海灘晨泳，竟被周遭流浪犬咬傷手臂，甚至因受到驚嚇因而溺水，幸好當時有民眾發現驅離「浪浪」，並將李婦救回岸上，但李當時失去呼吸心跳一度命危，消防救護員到場施以急救後，送醫前恢復生命跡象；對此，高市府動物保護處表示，該區並非浪浪聚集熱點，檢討後將對外說明。
高市消防局表示，今天上午7時44分許接獲民眾溺水報案，前往搶救時，李婦已被救上海灘，手臂上有明顯遭咬傷痕跡，雖當下陷入昏迷失去意識，在送往岡山秀傳醫院途中恢復意識；院方指出，李婦因有肺積水現象，於加護病房觀察治療中。
由於，李婦傷勢為野狗咬傷，高市府動保處表示，李婦遭咬傷區域本非浪浪聚集熱點，過去浪浪多聚集於石斑路上，就去年一整年石斑路捕捉浪浪數量，就高達50隻，不過，今年興達路興達巷內的玄德宮近來常辦聚會，以致周邊常有民眾棄置食物，衍生浪浪疑有轉移群聚現象，動保處表示，後續將檢討改善方式，再正式對外回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言