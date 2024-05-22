金門公車司機趕上廁所 暫停忘拉手煞車「倒退嚕」撞車
金沙鎮沙美公車站日前發生一起離譜交通事故，一輛公車停在金沙車站前上下客區，公車司機因趕著下車上廁所，停等未熄火，由於公車停等處為斜坡，司機因未拉手剎車，在無人駕駛情況下向後倒退，穿過馬路猛力撞上後方停在環島東路一段的路邊休旅車，好在休旅車駕駛人沒在車上，公車司機酒測值0，全案依A3類交通事故處理。
金湖分局金沙分駐所今天表示，5月20日上午10時20許，一輛公車停在金沙車站前上下客區，公車司機疑因趕著下車上廁所車未熄火暫停，沒想到車子向後倒退「嚕」，並與後方停在環島東路一段路邊休旅車發生碰撞，現場無人受傷。
據了解，被撞的休旅車是盧姓車主所有，車子是前年才買，他平日很寶貝，看到愛車被撞到板金凹陷，讓他超心痛。目擊民眾表示，公車在滑行途中還差點撞到一台直行機車，所幸騎士機警發現狀況不對緊急煞車，未造成傷亡。
金湖分局提醒民眾，駕駛人在離開車輛時務必確保手剎車已拉起，尤其在坡道上更是要確實做到，駕駛人駛可離車，以避免造成事故及財產損失。
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