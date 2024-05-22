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彰化男開輔助系統睡翻 撞進楊梅休息站釀禍…下場曝

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

家住彰化縣35歲黃姓男子去年6月下旬某日凌晨，駕駛租賃的賓士轎車一路由北往南行駛，卻開啟輔助駕駛於車內昏睡，詎料在行經國道1號南向71.3公里處的楊梅休息站停車場內，意外追撞2車造成其中1名駕駛及另輛的乘客受有擦挫傷，案經2傷者提告。桃園地檢署偵結，將黃男依過失傷害罪起訴並向桃園地院聲請簡易判決處刑。

起訴事實指出，黃男去年6月27日凌晨駕駛租來的2017年賓士轎車，沿著桃園市楊梅區境內國道1號南向方向行駛，同時開啟輔助駕駛模式並在車上睡覺，於凌晨2點45分行經國道1號南向71公里300公尺處，即楊梅休息站停車場時，因為睡翻了，導致車輛撞擊分別由黃姓、陳姓2名男子停放在楊梅休息站的2輛車，造成黃男車上的許姓乘客右肩挫傷、鎖骨骨折，另車的陳姓駕駛面部擦挫傷、左額撕裂傷和雙上臂擦挫傷等傷害。案經許、陳提告。

案經國道公路警察局第二公路警察大隊據報到場，黃男向警方承認自己是肇事者，案發前駕車開啟輔助駕駛模式，未注意車前狀況且於車上睡覺，導致追撞許、陳搭乘與駕駛的2輛車肇事致人於傷，檢察官認為，黃男所為涉犯過失傷害罪，又於警方到場時自承為肇事人，符合自首條件，請法院審酌是否減輕其刑。

彰化黃男去年6月27日凌晨開著租賃的賓士車由北一路南下，途中開啟輔助駕駛在車上睡翻，詎料，車行至國道1號71.3公里處追撞停在楊梅休息站停車場內的2車造成2人傷，桃園地檢署偵結，依過失傷害罪起訴，並向法院聲請簡易判刑。記者陳恩惠／攝影
彰化黃男去年6月27日凌晨開著租賃的賓士車由北一路南下，途中開啟輔助駕駛在車上睡翻，詎料，車行至國道1號71.3公里處追撞停在楊梅休息站停車場內的2車造成2人傷，桃園地檢署偵結，依過失傷害罪起訴，並向法院聲請簡易判刑。記者陳恩惠／攝影

國道 輔助駕駛

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