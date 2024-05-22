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高雄車手集團黑吃黑吞贓款 自導自演遭警識破7落網

中央社／ 高雄22日電

高雄鳳山警方破獲蔡姓男子為首車手集團，集團為私吞詐騙贓款自導自演，在車手領錢時由另一人報警錄影，營造贓款被查扣藉此不交水錢黑吃黑，警方逮捕蔡男等7人送辦。

高雄市警察局鳳山分局日前獲報，一名可疑男子在ATM提領現金，經警方到場盤查發現，ATM外另有一名男子在外疑似監控；經深入盤查才發現提款者與監控者同屬詐欺車手集團，由一名男子提領帳戶，另名監控手報案並側錄過程，以營造贓款被警方查扣情節，藉故不繳交水錢。

警方成立專案小組並報請高雄地檢署指揮偵辦，經向上溯源追緝，調閱監視器畫面分析比對金流資料，聲請拘票及搜索票獲准，並於5月15日破獲詐欺車手集團據點，拘提25歲無業蔡姓主嫌、30歲李姓犯嫌到案，以及在場5名疑似車手男子返回警局接受調查。

警方調查，車手集團是以蔡姓犯嫌為首，指揮李姓車手等人於ATM提領贓款，收取水錢後再向上游繳交；但蔡男等人打算黑吃黑贓款，因此自導自演利用警方盤查藉故不交。全案將蔡男、李男以違反刑法詐欺罪嫌移送雄檢偵辦，持續向上溯源。

詐騙 贓款 車手 高雄市

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