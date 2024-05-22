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殺人未遂犯出沒萬華 「白上衣」沒換…仍在趴趴走

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

簡姓男子犯殺人未遂罪判刑3年，入獄前在基隆一家醫院接受監護，19日從醫院脫逃，當天在基隆流竄後，搭1579國道客運前往台北市，在松山區南京東路、三民路口下車。簡男行蹤飄忽，北北基宜四縣市人心惶惶，關閉校園不對外開放。警方今天說明，他在台北一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段。

基隆市警第四分局今天說男脫逃案最新行蹤，基隆警方目前與台北市警方共組專案小組及成立戰情指揮中心，經查，簡男5月19日下午從台北市松山地區下車，往西步行，20日上午足跡曾出現於台北市萬華區和平西路三段一帶出現，穿著白上衣、戴口罩。

簡男行蹤不定，因沒有手機、車號，只要走進騎樓、暗巷，方向就非常多，要確認確切行蹤並不容易，部分地區也無監視器可追查，造成有一些斷點。

專案小組持續調閱中，基隆市警局出動20名警力前往協助調閱監視器外，另針對簡男有地緣性性的林口地區加強清查，盼盡速追捕到案。

39歲的簡男去年1月在台北市萬華區攻擊一名女子，法官審理認定犯行，依殺人未隧罪判刑3年，執行前令入相當處所施以監護5年，被安排住進基隆地區的醫院監護。簡男19日上午10點多逃離醫院，在基隆流竄後，搭國道客運到台北，目前仍行蹤不明。

簡男在台北市一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段，仍穿著白上衣。圖／警方提供
簡男在台北市一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段，仍穿著白上衣。圖／警方提供
警方今天說明，簡男在台北市一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段。圖／警方提供
警方今天說明，簡男在台北市一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段。圖／警方提供
警方今天說明，簡男在台北市一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段。圖／警方提供
警方今天說明，簡男在台北市一路往西步行，20日上午足跡曾出現萬華和平西路三段。圖／警方提供

北市 國道客運 基隆

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