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盧秀燕要表揚解救中捷砍人危機「英雄們」 捷運警追查勇敢乘客

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中捷運昨天傳出砍人案，兩人受傷，其中少年傷勢嚴重，當時捷運車廂內有包括「長髮男」等多名乘客，見義勇為，未讓傷亡擴大，市長盧秀燕有意表揚當時在車廂內的英勇市民，第六警分局、捷運警察隊正在調查當時車廂狀況，目前至少已有3名乘客協助此案，而據網友根據影片數人頭，幫助抵擋和壓制洪嫌者疑逾9人。

屏東市洪姓男子昨天在台中捷運砍人，當時車廂內有包括「長髮哥」許姓男子等多人見義勇為，其中有「短褲男」奪下洪男手中菜刀，「雨傘男」拿傘幫忙打洪手中器械，以及後來一對情侶，幫忙壓制洪男手中水果刀，以及最後壓制、出拳的外籍女乘客等人。

市長盧秀燕今天受訪時，提到要表揚見義勇為的民眾，終身免費捷運，目前第六警分局與捷運警察隊配合調閱相關監視器，調查當時見義勇為的民眾有幾人，最後提報給市府做最後決定。

盧秀燕說，經討論對於昨天見義勇為挺身而出的民眾有三大措施：第一、見義勇為的英勇乘客，市府將在治安會議上公開表揚，第二、台中捷運公司給英勇的乘客們終身免費搭乘；第三、民間醫療集團對於兩位受傷朋友相當不捨，除台中市府負責全部醫療費用，民間醫療集團也將致贈慰問金20萬元給兩位受傷民眾。

警方調查，洪姓男子（20歲）一周前在高雄路竹大賣場購買作案三刀，本月19日晚間6時13分，從台南高鐵站搭乘，同日晚間6時53分抵達台中高鐵站，接著搭乘計程車在7時19分入住台中市西屯區一間汽車旅館，21日上午10時39分退房，搭乘計程車至水安宮捷運站犯案。

洪男昨晚6時許被帶回警局時，拒絕夜間偵訊，今天上午由父母請好律師後，在今早9時許已重新開始警詢，另外警方昨天也已先通知同車的外籍女乘客等2名證人，釐清案發經過。

經查，洪男母親被通知到台中配合警詢時，抱著兒子痛哭，直說「你怎麼會闖了大禍」，全案今警詢後，將依殺人未遂罪，移送台中地檢署，由檢察官訊問，另外也將釐清，洪男在案發時的精神狀況，是否服藥等，以釐清案情。

台中捷運昨天發生砍人案，車廂內乘客見義勇為，避免傷亡擴大。圖／讀者提供
台中捷運昨天發生砍人案，車廂內乘客見義勇為，避免傷亡擴大。圖／讀者提供
台中捷運昨天發生砍人案，車廂內乘客見義勇為，避免傷亡擴大。圖／讀者提供
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台中市 台中捷運 盧秀燕

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