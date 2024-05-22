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高雄男不甘分手竟爬女方家車庫頂情緒激動 警伺機制伏
高雄38歲陳姓男子今天上午9時許爬上楠梓區興楠路某民宅車庫頂，疑為求屋內蔡姓女子與他復合，情緒激動恐有意外，鄰居見狀趕緊通報請警方到場協助，但陳男見警到場仍不願離開，警好言相勸下趁隙爬上鐵皮將他制伏，並戒護送醫，因蔡女聲請保護令，警依規定通報家暴，由社政機關後續處置。
「帥哥！不要這樣，坐下好好談！」員警一方面對陳喊話，一方面在一樓車庫鐵皮屋頂旁伺機而動，據知，陳男因不甘分手，上午前往蔡家，但蔡女不願應門，陳男才會攀爬上鐵皮車庫頂，企圖與蔡對話。事後，蔡對警方說，雙方交往後，因彼此個性不合，才會有意疏離，但陳不願放手，讓她感到恐懼。
警表示，蔡因聲請保護令，依規定警通報家暴；警呼籲，年滿16歲被害人，ㄧ旦遭受對方施以身體或精神上不法侵害，就可以向警方請求協助、向法院聲請保護令。
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