影／詐團黑吃黑菜鳥車手代罪 高雄警攻堅逮車手頭

高雄市警方追查詐騙集團車手，發現詐團下游車手集團要「黑吃黑」，竟拿沒錢可領的金融卡給菜鳥車手去提款，再報警抓人，私吞有錢可領的金融卡內的金額。

據了解，高雄市警鳳山分局4月20日據報，有詐團車手在鳳山區某超商的銀行櫃員機提款，逮捕前往提款的李姓男子（30歲），溯源追查幕後車手集團，發現李所持的金融卡沒錢可領，才查出車手集團利用這種手法，讓上游詐團誤以為金融卡已經被警方查扣，私吞詐款，被捕的車手反成為代罪羔羊。

案由鳳山警分局報請高雄地檢署檢察官偵辦，比對出車手與集團金流，輾轉查出車手集團據點，5月15日動員赴高雄市鳳山區新富路車手據點，逮捕疑充當車手頭的蔡姓男子（25歲）及另4名車手。

據悉，警方查出蔡「自導自演」拿沒存款金額的金融卡給車手，找手下報警檢舉車手，藉此向上游回報車手被捕，金融卡遭查扣，私吞約20萬元詐款。

全案警方依詐欺罪嫌移送法辦，蔡男經檢方聲押獲准，續查上游集團，其餘車手交保。