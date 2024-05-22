快訊

短延時強降雨來了！ 15縣市大雨特報恐下到晚上

輸液大廠造假遭關廠！缺口達196萬瓶 食藥署估10月才能恢復

堅守Windows XP不升級 實測上網2分鐘「病毒全面攻占」最終結果超慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／詐團黑吃黑菜鳥車手代罪 高雄警攻堅逮車手頭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方追查詐騙集團車手，發現詐團下游車手集團要「黑吃黑」，竟拿沒錢可領的金融卡給菜鳥車手去提款，再報警抓人，私吞有錢可領的金融卡內的金額。

據了解，高雄市警鳳山分局4月20日據報，有詐團車手在鳳山區某超商的銀行櫃員機提款，逮捕前往提款的李姓男子（30歲），溯源追查幕後車手集團，發現李所持的金融卡沒錢可領，才查出車手集團利用這種手法，讓上游詐團誤以為金融卡已經被警方查扣，私吞詐款，被捕的車手反成為代罪羔羊。

案由鳳山警分局報請高雄地檢署檢察官偵辦，比對出車手與集團金流，輾轉查出車手集團據點，5月15日動員赴高雄市鳳山區新富路車手據點，逮捕疑充當車手頭的蔡姓男子（25歲）及另4名車手。

據悉，警方查出蔡「自導自演」拿沒存款金額的金融卡給車手，找手下報警檢舉車手，藉此向上游回報車手被捕，金融卡遭查扣，私吞約20萬元詐款。

全案警方依詐欺罪嫌移送法辦，蔡男經檢方聲押獲准，續查上游集團，其餘車手交保。

高雄警方攻堅查獲詐團車手據點，查出車手頭藉檢舉車手「黑吃黑」，私吞詐款。記者林保光／翻攝
高雄警方攻堅查獲詐團車手據點，查出車手頭藉檢舉車手「黑吃黑」，私吞詐款。記者林保光／翻攝
高雄警方攻堅查獲詐團車手據點，查出車手頭藉檢舉車手「黑吃黑」，私吞詐款。記者林保光／翻攝
高雄警方攻堅查獲詐團車手據點，查出車手頭藉檢舉車手「黑吃黑」，私吞詐款。記者林保光／翻攝

詐騙集團 車手 高雄市

延伸閱讀

中捷喋血案英勇救人「馬尾哥」驚：IG被詐團盯上

18歲詐團車手遭逮 囂張嗆檢警「只押2月」：要去菲律賓當上游

歪腦筋真快！中捷長髮男救人…詐團馬上冒用發訊騙人

太離譜！辜仲諒上周五才重返董事會 就遭詐團冒名

相關新聞

殺人未遂犯出沒萬華 「白上衣」沒換…仍在趴趴走

簡姓男子犯殺人未遂罪判刑3年，入獄前在基隆一家醫院接受監護，19日從醫院脫逃，當天在基隆流竄後，搭1579國道客運前往台...

盧秀燕要表揚解救中捷砍人危機「英雄們」 捷運警追查勇敢乘客

台中捷運昨天傳出砍人案，兩人受傷，其中少年傷勢嚴重，當時捷運車廂內有包括「長髮男」等多名乘客，見義勇為，未讓傷亡擴大，市...

高雄男不甘分手竟爬女方家車庫頂情緒激動 警伺機制伏

高雄38歲陳姓男子今天上午9時許爬上楠梓區興楠路某民宅車庫頂，疑為求屋內蔡姓女子與他復合，情緒激動恐有意外，鄰居見狀趕緊...

50顆花蓮大西瓜慰勞三重警分局 調解會主席林志忠挺災區農民

新北市三重警分局門口今天上午堆滿50顆大西瓜，是調解會主席林志忠響應新北果菜公司力挺0403花蓮地震災區瓜農，購買慰問人...

高雄女子海攤遭野狗咬傷落水 消防搶命恢復一線生機

高雄63歲女子今天上午於永安興達路海灘不慎落海溺水，當周邊人將她拉回岸上時，已失去呼吸、心跳，後經消防救護員急救恢復生命...

影／詐團黑吃黑菜鳥車手代罪 高雄警攻堅逮車手頭

高雄市警方追查詐騙集團車手，發現詐團下游車手集團要「黑吃黑」，竟拿沒錢可領的金融卡給菜鳥車手去提款，再報警抓人，私吞有錢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。