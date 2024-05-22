聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園騎士等紅燈「持武士刀」下車揮舞？警方一查傻眼了
桃園有民眾日前開車行經蘆竹區大竹路，看到前方一名男騎士掏出一把疑似武士刀的刀具，在停等紅燈時下車走向另外一輛機車朝騎士揮舞。畫面被PO上網後，警方調查原來是2名騎士是朋友，騎車前逛夜市時抽到類似武器刀的玩具，2人才在路口嬉鬧，嚇壞其他駕駛，還好僅是虛驚一場。
從後方車輛行車紀錄器可見，當時左前方一名男騎士正在機車停等區等紅燈，突然立側柱下車，手握一把疑似武士刀的刀具，惡狠狠地往前走向另外一輛機車，隨後朝男騎士揮舞，而男騎士則用手揮了揮，隨後持疑似刀具的男騎士走回機車，2人互看了好幾眼，讓附近騎士傻眼。
對此蘆竹警分局指出，有關網路流傳大竹路上有騎士拿著疑似武士刀外型玩具刀揮舞嬉戲，警方並未接獲報案，經調閱監視器為5月9日晚上9點多，2名互相認識的年輕人各騎機車，在大竹路與南竹路上嬉戲。
對此警方通知當事人查證，當事人稱與友人逛大竹夜市時抽到類似武士刀的玩具刀，騎車離開後在路口嬉戲結果遭後面車輛錄影上傳網路。警方呼籲，騎乘機車不要在道路、公共場所嬉戲及危險動作，以避免驚擾其他用路人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言