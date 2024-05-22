桃園騎士等紅燈「持武士刀」下車揮舞？警方一查傻眼了

桃園有民眾日前開車行經蘆竹區大竹路，看到前方一名男騎士掏出一把疑似武士刀的刀具，在停等紅燈時下車走向另外一輛機車朝騎士揮舞。畫面被PO上網後，警方調查原來是2名騎士是朋友，騎車前逛夜市時抽到類似武器刀的玩具，2人才在路口嬉鬧，嚇壞其他駕駛，還好僅是虛驚一場。

從後方車輛行車紀錄器可見，當時左前方一名男騎士正在機車停等區等紅燈，突然立側柱下車，手握一把疑似武士刀的刀具，惡狠狠地往前走向另外一輛機車，隨後朝男騎士揮舞，而男騎士則用手揮了揮，隨後持疑似刀具的男騎士走回機車，2人互看了好幾眼，讓附近騎士傻眼。

對此蘆竹警分局指出，有關網路流傳大竹路上有騎士拿著疑似武士刀外型玩具刀揮舞嬉戲，警方並未接獲報案，經調閱監視器為5月9日晚上9點多，2名互相認識的年輕人各騎機車，在大竹路與南竹路上嬉戲。