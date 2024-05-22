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影／為酒店妹爭風吃醋 「舊愛撞新歡」1男重傷送醫

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

舊愛撞新歡！金門一名20多歲的楊姓男子早就不滿在酒店上班的徐姓前女友另結新歡，在清晨又接獲徐的現任莊姓男友相約談判，莊男站在金湖鎮中正路的路邊等待，沒想到楊男駕車到附近，越想越氣竟開車直接衝撞莊男，導致莊男頭部、腿部受傷，警方獲報趕抵現場，將人送醫搶救，經酒測發現，楊男酒測值為每公升0.46毫克，全案將依酒駕殺人未遂罪移送偵辦。

平靜的金湖中正路，在今天清晨5時03分忽然傳出驚天巨響，民眾誤以為是酒駕撞進店鋪，趕緊報案，警方到場後發現2輛汽車碰撞，經調查後發現，是男女感情糾紛所引起，原來是楊男於KTV消費飲酒時，接獲莊男電話相約談判。楊男駕車前往，於中正路發現莊男站立於路旁，竟一時醋勁大發，駕車衝撞莊男，因而導致莊男頭部、腿部受傷，車輛尾部嚴重損毀，因現場產生巨大聲響，驚醒附近居民。

警方獲報案後，立即趕赴現場，將昏迷的莊男送醫救治，並當場將楊男壓制逮捕偵辦，楊見警方到場還冷笑，「人是我撞的，我自首」， 楊男經酒測，酒測值為0.46MG/L，全案依違反刑法殺人未遂罪及酒後駕車罪偵辦。

據了解，兩名舊愛新歡都年約80多年次，莊男愛吃醋，經常疑心女友跟前任「勾勾纏」，多次打電話警告前任男友，導致楊男不爽，今天清晨莊男接女友下班，到中正路上吃早餐，並約楊男談判，沒想到楊男酒後一時衝動竟釀下大禍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門一名楊姓男子（白衣）疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子（白衣）疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友，現場血跡斑斑。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友，現場血跡斑斑。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友，警方獲報到場瞭解。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友，警方獲報到場瞭解。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友，莊男的車尾受損嚴重。圖／讀者提供
金門一名楊姓男子疑為酒店妹爭風吃醋，在清晨開車直接衝撞酒店妹的現任莊姓男友，莊男的車尾受損嚴重。圖／讀者提供

前女友 殺人 酒店 酒駕

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