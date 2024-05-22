騎車迴轉機車遭油罐車輾過 彰化73歲婦幸甩路旁輕傷
73歲張姓婦人騎機車行經彰化市彰水路，看見交通號誌亮綠燈要迴轉時，被同方向起步的油罐車輾過，機車當場被壓油罐車底，婦人則被甩拋一旁，所幸只受輕傷。
彰化縣警察局彰化分局一名員警指出，張婦5月20日騎機車行經彰化市彰水路往彰化市方向前進，看見交通號誌亮綠燈，婦人要迴轉往秀水方向，同方向一輛油罐車看見綠燈也起步，輾過婦人及機車，機車被壓在油罐車底，婦人則被甩拋一旁，身上只有輕傷。
警方指出，根據路口監視器畫面，油罐車發現輾過機車時立即停車，司機下車查看發現婦人倒在地上，打119通報，司機與婦人酒測值都為零，至於確切肇因及責任歸屬尚待調查釐清。
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