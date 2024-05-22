中捷隨機砍人捷警竟搭「小黃」趕到場 盧秀燕：增加警用機車

台中捷運昨日發生持刀隨機砍人事件，台中捷運警察隊竟然搭乘「小黃」計程車到市政府站抓人，還比轄區派出所的警察晚到，引發外界質疑。台中市長盧秀燕今在台中市議會當場指示，請警察局研究提報增加配置警用機車，讓捷運警察可更快速、有效率地執行勤務，「沒有錢，我再來想辦法」。

台中市議會今日總質詢，民眾黨市議員江和樹表示，昨日台中捷運砍人事件，引發民眾人心惶惶，除緊急對講機反應太慢，轄區警察已經趕到了，負責維護台中捷運的捷運警察才到場，要求市府強化中捷安全機制。

警察局長李文章表示，台中市共18個捷運站，目前僅有4個捷運站配置警用機車，如果捷運無法通車，捷運警察要趕到站體，除可用警用機車，也可徵用民車，或是搭乘計程車趕赴現場，昨日捷運警察就是搭計程車趕到場處理。

盧秀燕說，因為政府資源與經費有限，六都會以發生機率部署設備，不過每次事件發生後，是檢討與優化的時機，台中要做得更好，更預防、更安全，除緊急對講機要靈敏一點，不要等3秒就可啟用，也要求警察局研究提報增加配置警用機車，讓警察可更快速、有效率的執行勤務，「多花一點錢也沒關係，沒有錢，市長再來想辦法。

盧秀燕強調，昨日事件發生後，她可以理解民眾對於捷運或是公共場合的恐懼，如何建置民眾信心很重要；中捷吊臂事件發生後，市府花了1年多重新建立民眾信心，才恢復運量，台中除了在人員與設備到位之外，也呼籲民眾這是突發個案，不要因此影響對大眾運輸工具的信心，台中會做的更多、更超前，安民眾的心。