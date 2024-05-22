做賊心虛…三重毒蟲遇警嚇到飆車撞傷腰椎 警：我又沒有要追你

新北市三重區昨天有1名53歲陳姓男子駕駛BMW轎車，看到警用機車騎在身邊按喇叭，嚇到加速闖紅燈逃逸，下一秒就在路口撞安全島彈向路旁連續衝撞9輛汽機車，導致腰椎受傷必須開刀，原來他身上帶了21.7公克海洛因。

員警昨天凌晨0時25分巡邏路過三重區龍濱路，覺得黑色BMW轎車走走停停十分可疑，機車便騎到駕駛座旁並行、按喇叭示意停車，不料對方拒檢加速往前衝，直接闖紅燈穿越長榮路口。

結果BMW撞上中央分隔島邊緣，失控彈向右側，連續擦撞停放路旁2輛汽車、7輛機車停下。員警趕緊打開車門查看，陳男哀號著下車，已經痛得語無倫次：「你是在叭我怎樣的啦！害我緊張…」員警脫口而出：「是在北七什麼啊！我又沒有要追你，衝那麼快！」

後來通報119派救護車送陳男至新北市立三重醫院，他主動交出3包海洛因共21.75公克給警方，急診醫生初步診斷發現陳男腰椎受傷需要開刀。三重警分局派員戒護，待出院將依違反毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦。

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