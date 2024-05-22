聽新聞
test
0:00 / 0:00
做賊心虛…三重毒蟲遇警嚇到飆車撞傷腰椎 警：我又沒有要追你
新北市三重區昨天有1名53歲陳姓男子駕駛BMW轎車，看到警用機車騎在身邊按喇叭，嚇到加速闖紅燈逃逸，下一秒就在路口撞安全島彈向路旁連續衝撞9輛汽機車，導致腰椎受傷必須開刀，原來他身上帶了21.7公克海洛因。
員警昨天凌晨0時25分巡邏路過三重區龍濱路，覺得黑色BMW轎車走走停停十分可疑，機車便騎到駕駛座旁並行、按喇叭示意停車，不料對方拒檢加速往前衝，直接闖紅燈穿越長榮路口。
結果BMW撞上中央分隔島邊緣，失控彈向右側，連續擦撞停放路旁2輛汽車、7輛機車停下。員警趕緊打開車門查看，陳男哀號著下車，已經痛得語無倫次：「你是在叭我怎樣的啦！害我緊張…」員警脫口而出：「是在北七什麼啊！我又沒有要追你，衝那麼快！」
後來通報119派救護車送陳男至新北市立三重醫院，他主動交出3包海洛因共21.75公克給警方，急診醫生初步診斷發現陳男腰椎受傷需要開刀。三重警分局派員戒護，待出院將依違反毒品危害防治條例移送新北地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言