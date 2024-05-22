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新北電路連爆火花四濺如放煙火 民眾嚇壞喊「救命啊！」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市樹林區昨午後磅礡大雨，導致電力系統間接故障。新北市樹林一處檳榔攤，店員正專心包檳榔時，不料一旁台電電杆接連連爆兩次，爆炸當下火花四濺宛如放煙火，女的被嚇得準備離開時，不料又發生第二次爆炸，嚇得她大喊「救命啊！」事故導致周邊1153戶停電，台電表示經查為電桿上鳥巢觸碰配電設備引起短路饋線跳脫，獲報前往搶修後兩小時內修復。

昨天下午新北樹林一處電杆接連兩次發生爆炸，電火花伴隨巨大「碰！」聲響嚇壞周邊民眾。台電北西區副處長王清平表示，昨日新北市樹林區一處疑似發生變電箱爆炸事宜，經查為電桿上鳥巢觸碰配電設備引起短路饋線跳脫，受影響用戶1153戶。王清平表示由於昨下午下起大雨，加上電杆上有鳥築巢，導致發生電線短路，事故並非變電箱爆炸。西北處在短時間內立即復電1061戶，餘92戶陸續於2個小時內搶修復電。台電將持續加強巡視配電設備，避免類似情形發生。

新北市樹林一處檳榔攤，店員正專心包檳榔時，不料一旁台電電杆接連連爆兩次，爆炸當下火花四濺宛如放煙火。記者李定宇／翻攝
新北市樹林一處檳榔攤，店員正專心包檳榔時，不料一旁台電電杆接連連爆兩次，爆炸當下火花四濺宛如放煙火。記者李定宇／翻攝
新北市樹林一處檳榔攤，店員正專心包檳榔時，不料一旁台電電杆接連連爆兩次，爆炸當下火花四濺宛如放煙火。記者李定宇／翻攝
新北市樹林一處檳榔攤，店員正專心包檳榔時，不料一旁台電電杆接連連爆兩次，爆炸當下火花四濺宛如放煙火。記者李定宇／翻攝

台電 新北 爆炸 變電箱

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