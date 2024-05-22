貨車載挖土機勾斷纜線、拉倒電桿 「震」驚銅鑼居民
苗栗銅鑼鄉一輛載運挖土機的貨車，不慎勾斷電信纜線，導致水泥電桿也被拉斷橫倒馬路上；附近居民表示，還以為發生地震，警方已鎖定肇事司機，調查釐清確切肇因。
銅鑼鄉東田洋段地區居民指出，上午近8時許在屋內聽到巨大聲響，同時感受到一陣搖晃，出門察看就發現兩側水泥電桿東倒西歪，甚至直接橫倒路面，原本懸掛空中電信纜線紛紛垂吊下來，導致整條道路無法通行，一度誤以為發生大地震。
附近居民表示，當時看到馬路前方有1輛載運挖土機的貨車，疑似就是拉斷纜線、電桿的元凶，不過司機下車看了一下，隨即上車加速離去，「雖然一直大聲叫他，對方還是跑掉了」。
台電員工趕抵現場，確認被拉斷的是電信纜線，並未造成停電狀況。警方獲報，調閱相關路口監視器，鎖定肇事貨車，而貨車駕駛事後也回到現場，不排除因載運挖土機過高，沒有注意到與電信纜線距離，才會拉斷電桿，確切事故原因及賠償責任，待進一步調查釐清。
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