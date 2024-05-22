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高雄咆哮女不滿他人路邊停車抓傷人 警通報強制就醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

獨居高雄的蔡姓女子疑不滿他人在路邊停車，質問女車主後，竟涉嫌抓傷女車主。警方據報，發現她也常在街頭大呼小叫，但沒造成他人受傷，這次因涉嫌傷人，將她強制就醫

昨天下午1時許，林姓女車主（39歲）將轎車停在高雄市大寮區大智街，剛拜訪過里長，從里長服務處出門，便遇蔡姓女子（48歲）騎腳踏車過來，質問她停車影響交通。

由於林女停車並未違反道路交通規定，並不理會蔡女，蔡女卻將腳踏車停在路中央，逼近林女，涉嫌抓傷林女，經旁人拉開。

警方據報，趕到事故現場，發現是常在街頭大呼小叫的蔡女涉案，得知蔡女的狀況，便通知衛生所、社會局到場評估，將蔡女強制就醫，全案並由警方依傷害罪嫌函送法辦。

蔡姓女子（右）見路邊停車，質問車主後涉嫌傷人。記者林保光／翻攝
蔡姓女子（右）見路邊停車，質問車主後涉嫌傷人。記者林保光／翻攝
蔡姓女子（中）見路邊停車，質問車主後涉嫌傷人。記者林保光／翻攝
蔡姓女子（中）見路邊停車，質問車主後涉嫌傷人。記者林保光／翻攝

傷害罪 強制就醫 車主

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