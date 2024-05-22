影／泰山情殺案19歲憲兵悶殺同袍女友 今檢警相驗…死者家屬哀泣不語

新北市一名19歲許姓憲兵，不滿19歲劉姓女友提分手，這個月18日失控在女友家以枕頭悶殺劉女，檢察官複訊聲押禁見獲准。今天上午檢警至新北市立殯儀館相驗，面對媒體詢問，死者家屬表情哀泣全程不發一語。

警方調查，19歲許姓憲兵與19歲劉姓女友，兩年前兩人高中畢業後，各自加入軍旅簽下4年志願役，新兵訓練後分發憲指部服役，兩人分發到同一單位，相處後漸生情愫開始交往。

死者劉女與母親、姊姊、弟弟同住在新北市泰山區明志路二段，兩人交往後，許男休假時也會過來住處。不過許男佔有慾強，劉女被壓得喘不過氣來，為此，兩人多次發生爭吵，軍中長官得知，刻意將兩人分調不同單位，沒想到還是發生憾事。

警方調查，劉女近來向許男提出分手，但許不願意，懷疑是不是劉女另結新歡。這個月17日晚上，許男拿著鑰匙私自打開劉女泰山住處進入談判，在家劉女姊姊也知情。當天上午劉女母親出門後，原本姊弟三人相約去桃園找爺爺。

未料當天上午9時30分左右，不見兩人走出房門，劉女姊姊多次喊叫，只見劉女LINE傳「收到」、「再等等」簡訊，直到姊弟覺得奇怪，姊姊開門詢問，赫見妹妹劉女躺在床上，怎麼也叫不醒趕緊打電話報警。

許男見狀情緒失控，衝到廚房拿水果刀割腕自殘被阻止，警消獲報趕抵，救護車將二人分別送醫急救，劉女宣告不治，警方等許男包紮完手腕傷口，押回派出所調查。

偵詢時，許男坦承一時激憤一手掐住劉女頸部，另手拿枕頭悶她口鼻直到昏迷。警詢後依殺人罪嫌移送，檢察官複訊聲押禁見獲准。

事後劉女姊姊接受媒體訪問痛批許男「他根本是恐怖情人！」劉女姊姊說，2人高中就認識，2年前因當兵兩人開始交往，但男方控制慾很強，兩人偶爾會小吵小鬧。

劉女姊姊稱，有時候妹妹碰到其他男生的手，許男就會要求妹妹用肥皂把手洗乾淨，就連妹妹喝了弟弟喝過的飲料也不行，放假妹妹去哪裡?許男一定要跟著。日前妹妹受不了許男控制慾太強要求分手，許男卻反過來懷疑她劈腿，因此拒絕分手。

劉女姊姊說，這個月16日兩人已談好分手，並約在18日晚上在外碰面，並歸還男方放在家裡的生活用品。沒想到，隔天17日晚上許男竟拿著住家鑰匙擅自跑到家裡談判，還死纏濫打說要復合。

劉女姊姊表示，18日上午3姊弟約好要去桃園找爺爺，早上9時許最後一次看到妹妹出來漱洗，妹妹進房後曾聽到她大喊「不要碰我」再來就沒聽到聲音。當天早上9時50分左右，用LINE傳訊息「要出門」妹妹秒回 「收到」但左等右等一直到上午10時25分，妹妹都沒出房門。

劉女姊姊指出，當下她再用LINE傳訊「要出門了嗎」，妹妹回訊「想趕下一班車，想跟男方講開」、「11點，再等等」覺得怪去房外，卻發現房門鎖住，房內也沒聲音，遂連敲3分鐘，直到許男傳訊息「妹妹死了」開門一看，赫見妹妹臉被枕頭蓋著、身體蓋著棉被、沒穿衣服。

劉姊姊說，當下她趕緊對妹妹急救，聽到許男與人通電話說「這是女生逼他的」才會殺死她的。痛批許男「許男悶殺妹妹後，故意拖延1小時才開門，中間不僅沒有求助，還跟屍體待在房間將近1小時，很難想像他有多恐怖」認為根本是蓄意謀殺。

今天上午檢警至新北市立殯儀館相驗，面對媒體詢問，家屬表情哀泣全程不發一語。