台東金樽漁港1漁民不明原因落海 命危送醫急救中

台東金樽漁港今早1漁民不明原因掉落到海中，附近民眾見狀通報海巡及消防隊，不過，落水漁民被救起時已無乎心跳，緊急送往醫院搶救。至於落海原因正由警方及海巡調查了解中。

這起漁民落海意外發生在早上7點半左右，漁民疑從事漁務時，不明原因突掉落到海中，附近民眾發現，趕緊通報，不過，釣客已經落海逾10分鐘，被救上岸時已經沒有呼吸心跳。

海巡署東部分署第一三岸巡隊指出，金樽安檢所值班員獲報後，隨即穿著救生衣、攜帶浮力拋繩袋及魚雷浮標前往現場實施救援，於金樽左側內港船筏旁將該落水漁民救起至船上。

經確認漁民已無意識，現場持續實施心肺復甦術，隨即消防救護車人員到場，共同將溺者以長背板固定抬至岸上，送往衛生福利部成功分院接續實施急救中。