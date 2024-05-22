母親不見了？兒嚇壞急報案 南警追查蹤跡找到人化解虛驚
「我母親不見了！」20歲林姓男子昨天慌忙跑進台南市警二分局博愛派出所，向員警報案稱60歲母親騎乘機車從中西區住家出門後便遲遲未回家，因母親記憶力衰退，身上也沒帶手機，請求警方協助。員警調閱監視器及路口車牌辨識系統後，約30分鐘後通報巡邏警員在安平區建平十七街上將騎機車林婦攔停，化解一場虛驚。
林子昨天下午1點多向警方求助說，深怕母親流落在外發生意外，家人都急如熱鍋螞蟻，家屬已在外四處來回尋找，都無法找到母親，因此報警請求警方協助。
博愛派出所警員許勝傑聽聞後，先安撫報案林姓男子情緒，立即擴大調閱林男住家周遭路口監視器展開尋人大作戰，同時通報線上巡邏警員許馨方、洪宇宏到林姓婦人可能出現的地點附近搜尋。
員警持續調閱監視器及路口車牌辨識系統後，發現林婦騎機車的身影出現在安平區建平路，立即通報巡邏警員許馨方、洪宇宏前往該路口附近加強尋找，約30分鐘後警員許馨方、洪宇宏在安平區建平十七街上發現林婦，將她攔停。
原來林婦是騎乘機車搭載親戚正將前往安平，並非忘記回家路。員警將林婦帶返派出所同時通知其家屬林姓男子到場確認，婦人的兒子到場見到母親平安無恙，終於放下心中的大石，感謝警方的協助，讓母親可以平安返家。
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