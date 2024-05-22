快訊

國會改革法案立院衝突未歇！周五聽證權再交鋒 公民團體揚言到時見

他嫌Apple Watch續航慘「卻不出蘋果手環」 網曝1關鍵和Garmin差異：所以才耗電

見義勇為抵擋中捷砍人「英雄們」 盧秀燕宣布：可終身免費搭乘台中捷運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

85歲高雄阿公停左彎道遭撞嚇傻 肇事車慘翻四輪朝天

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄仁武鳳仁路與新生路口，今天上午6時許發生一起3車擦撞致1車翻覆意外；經查，33歲洪姓男駕駛行經該路段時，疑於鳳仁路變換車道不慎，以致擦撞2車釀禍，其中1車無辜被撞的吳姓駕駛高齡85歲，一度受到驚嚇差點措手不及，所幸3名駕駛送醫均無大礙。

仁武分局指出，洪男當時駕駛白色轎車沿鳳仁路內側左轉車道南向北行駛，欲向右變換至中線車道時，與停等左轉車道的吳男黑色轎車發生碰撞後，洪男再與沿外側快車道變換至中線快車道，再與46歲鄭姓男駕駛的車輛發生碰撞，因而翻覆。

據悉，現場3名駕駛酒測值均為0，除鄭男並未受傷外，洪、吳二人均輕傷送醫救護；後續，警方雖請來拖吊業者協助移除事故車輛，但因交通尖峰時段加上三輛車均有受損，警方現場花了至少3小時實施交通管制疏導；至於詳細肇事責任，警方表示尚待進一步分析釐清。

白色轎車疑變換車道擦撞左轉道車輛。記者古和純／翻攝
白色轎車疑變換車道擦撞左轉道車輛。記者古和純／翻攝
肇事車疑變換車道釀禍。記者古和純／翻攝
肇事車疑變換車道釀禍。記者古和純／翻攝

車禍 車道

延伸閱讀

國會職權法案續審 高雄民眾集結上街發聲抗議

四度奪世界機器人大賽冠軍 高雄正義中學校隊再證實力

小野麗莎下月高雄開唱 嘉賓竟是超正女神！

高雄男缺錢竟要妻下海求包養 1個多月榨乾爹160萬

相關新聞

影／泰山情殺案19歲憲兵悶殺同袍女友 今檢警相驗…死者家屬哀泣不語

新北市一名19歲許姓憲兵，不滿19歲劉姓女友提分手，這個月18日失控在女友家以枕頭悶殺劉女，檢察官複訊聲押禁見獲准。今天...

高雄咆哮女不滿他人路邊停車抓傷人 警通報強制就醫

獨居高雄的蔡姓女子疑不滿他人在路邊停車，質問女車主後，竟涉嫌抓傷女車主。警方據報，發現她也常在街頭大呼小叫，但沒造成他人...

台東金樽漁港1漁民不明原因落海 命危送醫急救中

台東金樽漁港今早1漁民不明原因掉落到海中，附近民眾見狀通報海巡及消防隊，不過，落水漁民被救起時已無乎心跳，緊急送往醫院搶...

母親不見了？兒嚇壞急報案 南警追查蹤跡找到人化解虛驚

「我母親不見了！」20歲林姓男子昨天慌忙跑進台南市警二分局博愛派出所，向員警報案稱60歲母親騎乘機車從中西區住家出門後便...

85歲高雄阿公停左彎道遭撞嚇傻 肇事車慘翻四輪朝天

高雄仁武鳳仁路與新生路口，今天上午6時許發生一起3車擦撞致1車翻覆意外；經查，33歲洪姓男駕駛行經該路段時，疑於鳳仁路變...

國道故障停車未放警示標誌 後方追撞翻車回堵10公里

國道一號汐五高架今天清晨有1名72歲老翁駕駛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，不僅造成後方轎車撞到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。