85歲高雄阿公停左彎道遭撞嚇傻 肇事車慘翻四輪朝天

高雄仁武鳳仁路與新生路口，今天上午6時許發生一起3車擦撞致1車翻覆意外；經查，33歲洪姓男駕駛行經該路段時，疑於鳳仁路變換車道不慎，以致擦撞2車釀禍，其中1車無辜被撞的吳姓駕駛高齡85歲，一度受到驚嚇差點措手不及，所幸3名駕駛送醫均無大礙。

仁武分局指出，洪男當時駕駛白色轎車沿鳳仁路內側左轉車道南向北行駛，欲向右變換至中線車道時，與停等左轉車道的吳男黑色轎車發生碰撞後，洪男再與沿外側快車道變換至中線快車道，再與46歲鄭姓男駕駛的車輛發生碰撞，因而翻覆。

據悉，現場3名駕駛酒測值均為0，除鄭男並未受傷外，洪、吳二人均輕傷送醫救護；後續，警方雖請來拖吊業者協助移除事故車輛，但因交通尖峰時段加上三輛車均有受損，警方現場花了至少3小時實施交通管制疏導；至於詳細肇事責任，警方表示尚待進一步分析釐清。