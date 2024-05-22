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國道故障停車未放警示標誌 後方追撞翻車回堵10公里

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號汐五高架今天清晨有1名72歲老翁駕駛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，不僅造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞，且導致大塞車回堵約10公里，幸好3名駕駛都有繫安全帶，無人受傷。

國道公路警察局第一大隊是在清晨6時52分左右接獲通報，指稱汐五高架南向30.7公里五股路段有3輛車追撞事故，其中1輛翻覆，立刻調派巡邏車前往處理，並通知高速公路局交控中心及119派遣消防車、救護車到場，3名駕駛人逐一檢傷，均無大礙無需送醫。

初步了解，肇事原因是72歲陳姓老翁駕駛客貨車於事故地點，因車輛故障停在外側輔助車道，但未擺放故障標誌。後方連續2輛轎車，未注意前方路況動態閃避不及，先是33歲楊姓男子的車撞到翻覆，接著又被53歲馮姓男子的車追撞。3人皆未飲酒，僅受輕微擦挫傷。

這起車禍占用外側2線車道，警方封鎖現場處理，造成後方回堵大約10公里，直到上午7時51分完全排除，回堵車流逐漸紓解，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

國道公路警察局第一大隊呼籲用路人，行車前應檢查車輛狀態，若行駛國道故障在車道上無法移開，應注意自身安全，設法於後方100公尺豎立故障標誌警示後方來車。所有車輛均應保持安全間距，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或前後座乘客均應繫妥安全帶，才能確保行車安全。

72歲老翁清晨駕駛客貨車，在國道一號汐五高架南向五股路段，故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。老翁的車嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
72歲老翁清晨駕駛客貨車，在國道一號汐五高架南向五股路段，故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。老翁的車嚴重毀損。記者林昭彰／翻攝
國道一號汐五高架清晨有1輛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。記者林昭彰／翻攝
國道一號汐五高架清晨有1輛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。記者林昭彰／翻攝
國道一號汐五高架清晨有1輛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。記者林昭彰／翻攝
國道一號汐五高架清晨有1輛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。記者林昭彰／翻攝
國道一號汐五高架清晨有1輛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。黑色轎車輪軸斷掉，可見撞擊力道猛烈。記者林昭彰／翻攝
國道一號汐五高架清晨有1輛客貨車，於南向五股路段故障停在外側車道，未擺放故障標誌，造成後方轎車撞到翻覆又被第三方追撞。黑色轎車輪軸斷掉，可見撞擊力道猛烈。記者林昭彰／翻攝

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