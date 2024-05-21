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殺人未遂犯逃至台北2日後才知 議長曝監視器故障率漏洞

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

簡姓受監護處分人19日在基隆市某醫院脫逃，但警方專案小組連曰全力查緝調閱上百支民間、公家監視器，今天才發現簡男已搭國道客運至台北市下車。基隆市議長童子瑋表示，長期以來，基隆市公共監視器故障率居高不下，希望藉簡男脫逃案，全面盤點監視器現狀，補起安全漏洞。

第四分局說明，因簡男身上無手機且沒有個人交通工具，皆以徒步或沿騎樓躲避監視器行進，且任意穿越道路、隨意搭乘公車後又下車、無邏輯反覆繞行，增加監視器調閱困難。且簡男與家庭關係疏離，無與任何親友聯繫，亦具有無家者特性，增加偵辦困難度。

童子瑋說，這幾日大家都對簡姓男子在市區多地流竄的消息感到不安，今天基隆市刑大經追查並調閱民間、公家上百支監視器後發現，簡男已經於19日下午搭乘首都客運「1579」前往台北市區，在松山區南京東路、三民路口下車。與北市共組專案小組，全力查緝簡嫌到案，議會向辛苦的辦案警察致上敬意。

但童子瑋表示，長期以來，基隆市的公共監視器故障率居高不下，影響警政業務甚鉅，也屢有民怨。希望藉簡男脫逃一案，全面盤點基隆市的監視器現狀。

童子瑋建議，基隆的監視器妥善率困境，應由警察局建置基隆市監視器管理維護的專責單位「監控中心」，統籌基隆市監視器事宜。與鄰里、民政、環保等等相關業務需要調動監視器時進行對接，長久也便於進行智慧化與大數據資料的積累，相關管理資源的爭取，他願意做為橋梁與中央溝通。

市府教育處今天表示，國小、國中及高中校園，警方在簡男未落網前，每日都會加強巡邏校園安全。

簡男19日已搭國道客運1579至台北市下車。記者游明煌／翻攝
簡男19日已搭國道客運1579至台北市下車。記者游明煌／翻攝

基隆 監視器 童子瑋

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